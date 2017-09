LEVANTINA auf der Marmomac und der Cersaie: Virtuelle Realität erlaubt eine ganz neue Erfahrung von Stein im Bruch und in der Architektur

Offenheit ist das Konzept für die Messestände und genauso für die Kundenbeziehungen

Auf der Marmomac in Halle 9, C12

Auf der Cersaie in Halle 26, B182

Haben Sie, lieber Leser, schon einmal aus der Nähe erlebt, wie ein richtig großer Block aus einer Steinwand im Bruch herausgebrochen wird? Am Stand von Levantina auf der Marmomacc (27. – 30. September 2017) kann man es nun sogar hautnah erleben: mit so genannter Virtueller Realität und einer Datenbrille (Head Mounted Display) werden Szenen aus der Steingewinnung gezeigt, zu denen der Besucher in der Realität keinen Zugang hat.

Die führende spanische Natursteinfirma will damit dem Kunden eine ganz neue Erfahrung ihrer Materialien ermöglichen. Gezeigt werden soll, wie Marmor, Granit & Co aussehen, bevor sie säuberlich in Scheiben geschnitten und poliert zum Beispiel als Arbeitsplatten installiert werden.

Das aber ist nur ein Aspekt der 3-D Präsentationen am Stand von Levantina. Mit der Datenbrille können die Besucher sich digital auch durch Architekturräume hindurch bewegen. Es sind sogar Interaktion mit den Umgebungen möglich, heißt es.

„Den Stein fühlen“ ist wie im Vorjahr eine der Leitlinien von Levantinas Präsentation.

Diesmal kommt ein weiterer Aspekt hinzu: es geht darum, die Beziehung zwischen Firma und Kunden neuartig zu inszenieren und erlebbar zu machen.

„Offenheit“ ist das Schlüsselwort, dass Levantinas Kommunikation mit dem Kunden prägt: offen will man natürlich gegenüber den Wünschen des Kunden sein, darüber haus geht es aber auch darum, ihm mit dem Produkt ein optimales Paket an Service und Beratung mitzugeben – das Bild des reinen Lieferanten von Naturstein verändert sich hier zugunsten eines Dienstleisters auf vielen Ebenen.

Um diese Botschaften zu vermitteln, bedient sich die Firma einer künstlerischen Inszenierung.

Offenheit prägt auch den Stand auf der Cersaie (25. – 29. September 2017). Hier wurde eine gänzlich andere Szenerie geschaffen, nämlich wo sich Leute treffen und miteinander in Kontakt treten. Das Material der Inszenierung ist Techlam, eine dünne und großformatige Keramik, für die es eine Vielzahl von Oberflächen wie Seide, Eisen, Beton, Holz, Terrazzo oder auch Stein gibt.

Marmomac & The City

In Verona beteiligt sich Levantina außerdem an Marmomac & The City, wo Firmen in der Innenstadt außergewöhnliche Objekte aus ihren Steinen präsentieren. Gezeigt wird eine Installation des Architekten Joaquín Alvado Bañón.

Levantina

