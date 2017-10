Kurz notiert

Piódão ist eine Ortschaft in Portugal, die berühmt ist für ihre Häuser ganz aus Schiefer. Etwa 70 Einwohner gibt es, die die Architektur pflegen. Piódão gehört zu den 12 historischen Dörfern (Aldeias Históricas) in Portugal (portugiesisch).

In der Ausstattung des neuen Motel One in Freiburg sollen sich regionale Natur, Kultur und traditionelle Handwerkskunst zeigen. So sind die Böden mit Naturstein und Eiche belegt.

Über das Scharrierfest der sächsischen Steinmetze in Großenhain berichtet die Sächsische Zeitung. Bei dem Wettbewerb werden Scharriereisen möglichst nahe an ein in den Boden gerammtes Spitzeisen geworfen.

gmp Architekten planen das neue Axel-Springer-Areal in der Hamburger Innenstadt. Dazu gehören unter anderem strukturierte Natursteinfassaden, die sich an der Architektursprache der 1950er Jahre orientieren.

Obwohl keramische Werkstoffe längst keine Neuheit mehr sind, scheuen manche Betriebe davor zurück, in dieses rasant wachsende Marktsegment einzusteigen. König-Geschäftsführerin Franziska Petri appelliert an alle Steinverarbeiter, die Chancen zu erkennen. Weiteres im Newsroom der Stone+tec in einem Beitrag vom 19. September 2017.

Die Messe Stonex Canada für Naturstein und Keramik in Toronto fand in diesem Jahr zum 1. Mal statt. Sie verzeichnete 158 Aussteller aus 14 Ländern und 2500 Besucher. Termin der nächsten Ausgabe ist vom 29. – 31. Mai 2018.

Als neue Marke in Italiens Steinbranche wurde der Verona Stone District ins Leben gerufen.

Die italienische Firma Margraf hat ein neues Verteil-Zentrum in Gambellara (VI) eröffnet. Es hat eine Fläche von 137.000 m² und bietet Platz für 50.000 Unmaßplatten (italienisch).

Index Indonesia in Jakarta ist eine Messe, die wir neu in unsere Liste der Messen für Design/Innenarchitektur/Lifestyles aufgenommen haben.

Der Queens Quay Boulevard in Toronto bekam einen der Urban Design Awards der Stadt.

Bei ihren Exporten nach China erreichte die Türkei von Januar bis August 2017 einen Anstieg gegenüber demselben Zeitraum im Vorjahr um 38% auf 625 Millionen US-$, berichtet die Zeitung Hurriyet.

Früchte aus bemaltem Marmor und andere Accessoires aus Stein hat die italienische Firma 53.0.

Tecglass nennt sich eine spanische Firma, die Bilder von Steinplatten auf Glasflächen aufdruckt und so ein Material ähnlich durchscheinendem Stein schafft.

Video des Monats: Galerien mit Luftaufnahmen von Brasília hat die Fotografin Joana França auf Ihrer Webpage.

(04.10.2017)