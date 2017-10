Natursteindesign aus Valencia: Macael Marmor „XS“ statt „XL“

Ideen von Studenten der CEU Cardenal Herrera University für Produkte für Alltag, Haushalt oder Restaurant

„XL to XS“ ist der Name einer Kollektion von Studenten der CEU Cardenal Herrera University mit Sitz im spanischen Valencia. Entgegen der üblichen Verwendung von Naturstein für großflächige Platten etwa an Fassaden haben sie das Material auf Kleinteiligkeit und Nutzungen im Alltag heruntergebracht.

Verwendet hat das Kollektiv „NOU+U“ von Masterstudenten des Jahrgangs 2016/17 den weißen Marmor Macael aus der Region Almeria. Ausgeführt hat die Arbeiten die Firma Sucofade mit Sitz in der Ortschaft La Pobla del Duc unweit von Valencia.

Soweit ist alles klar und leicht zu verstehen. Wegen des Namens des Kollektivs „NOU+U“ (ausgesprochen: noumesu) mussten wir aber nachfragen. Es ist Katalanisch, heißt übersetzt „9 plus 1“ und erinnert darin, dass die Gruppe aus 10 Mitgliedern besteht.

Nou+U

Sucofade (Mail)

Fotos: Nou+U



See also:





(09.10. 2017)