Cari lettori,

A partire da gennaio 2017, Stone-Ideas.com non uscirà più in modo continuativo in italiano.

Il motivo sono delle spese che possiamo ridurre soltanto tramite la sospensione di singole lingue.

La variante in inglese in futuro sarà posta al centro. Una novità è che lì verranno pubblicati quotidianamente degli articoli.

Una possibilità per la continuità delle traduzioni potrebbe essere quella di una sponsorizzazione. Se dovesse esserci interesse da parte vostra, vi chiediamo di inviarci una mail.

I nostri traduttori sono a vostra disposizione anche per eventuali traduzioni commerciali.

Il team di Stone-Ideas.com spera che continuerete a visitare le nostre pagine web così numerosi come in passato.

Peter Becker (Mail)

(05.01.2017)