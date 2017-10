Renata Malenza recebeu o Marmo+Mac Latin America Award na Vitória Stone Fair

A diretora de marketing da Corcovado Brasigran iniciou sua carreira com diploma em jornalismo, pós-graduação em moda e agora tem paixão pela pedra natural

Se uma jovem tem paixão pela moda, isso é mais do que o normal, mas a mesma paixão pela pedra natural, é bastante incomum. Renata Malenza, diretora de marketing do Mineração Corcovado Brasigran, é esta pessoa. Na Vitoria Stone Fair deste ano (06 a 09 de junho de 2017), ela foi premiada com o primeiro Prêmio Marmo+Mac América Latina pela contribuição da empresa para o desenvolvimento do setor de pedra.

O prêmio foi entregue por Fernando Coelho Filho, ministro de Minas e Energia.

Dois de seus maiores sucessos comerciais: a Brasigran forneceu 300.000 m² de granito de Itaúnas para o aeroporto de Dubai. A pedra proveniente de pedreira própria da empresa foi usada no Shopping Iran Mall em Teerã, o principal centro comercial do país. Segundo Renata: „Os clientes nos escolhem porque conseguimos gerenciar mega projetos”.

Mas a paixão, como dito acima, é outro lado de seu personagem.

Suas idéias de marketing sempre vão atrás da pedra como um material de construção e design. A coleção „American Natives”, lançada na Feira, traz oito novas cores de quartzitos, que ganharam nome dos principais povos indígenas que habitavam nos Estados Unidos, e se destacam com suas cores fortes e tons terrosos.

Como idéias de marketing, em ocasião da Vitoria Stone Fair, ela convidou artistas a realizar projetos com as pedras da empresa. O dinheiro do leilão das peças foi para projetos sociais no Espírito Santo.

Apenas para mencionar dois dos projetos: „Collezione Splendore” em 2012, 6 designer de jóias Espírito Santo foram convidados para criar peças exclusivas usando os granitos exóticos da Brasigran e, em 2016, „Pedra Cobre Pedra“, o artista sírio Hilary Sami Hilal fez livros de pedra com cobre.

A idéia deste ano para o estande na Vitória Stone Fair foi uma cozinha brasileira moderna. Uma personal organizer cozinhou lá e deu dicas de limpeza.

Renata Malenza estudou jornalismo na Faesa e moda FAESA no FASM – Faculdade Santa Marcelina em São Paulo. Sua carreira profissional começou como diretora de produção de RM fazendo filmes sobre casamentos, festas de aniversário para crianças etc. O próximo passo foi JX Plural, outra empresa de cinema onde era produtora.

Antes de ir para São Paulo, costumava trabalhar na Mineração Corcovado, a empresa mãe do Grupo Corcovado / Brasigran, mas em 2003 mudou-se de São Paulo para Vitória e chegou a chamada para a indústria da pedra.

Ela atua no Grupo Corcovado Brasigran como diretora de marketing há 23 anos.

Grupo Corcovado Brasigran

Fotos: Grupo Corcovado Brasigran

(20.10.2017)