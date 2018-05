Entrevista com Beate-Fischer, da NürnbergMesse: „A Stone+tec é referência e ponto de encontro do setor de rochas europeu“

A mostra deseja, entre outras coisas, apresentar novos conceitos para cemitérios e indicar tendências em campos de trabalho na construção de interiores

A Stone+tec acontece em Nuremberg de 13 a 16 de junho de 2018. Normalmente a feira tem uma periodicidade de 2 anos; da última vez, contudo, ela foi postergada em um ano. Conversamos com Beate Fischer, chefe da Stone+tec na NürnbergMesse, empresa que organiza a feira, sobre o valor dessa importante mostra setorial para visitantes europeus e também de outros continentes.



Stone-Ideas: Qual será o perfil da Stone+tec 2018?

Beate Fischer: A Stone+tec é referência e ponto de encontro do setor de rochas europeu. Ela reúne este ano, em sua 20ª edição, inovações, conhecimento e inspiração em torno do material rocha. Em 4 pavilhões, empresas de todo o mundo apresentam suas rochas, incluindo suas técnicas e equipamentos. Entre os temas principais deste ano, estão rochas e sustentabilidade, inovações para cemitérios e tendências em máquinas.



Stone-Ideas: Entre os visitantes nativos, são esperados sobretudo técnicos do setor. Como conciliar os interesses deste público relativamente aos de visitantes internacionais?

Beate Fischer: Os problemas técnicos no trabalho com rochas são os mesmos no mundo todo: as questões que afligem pequenas e médias empresas. Um exemplo são as mudanças na cultura de cemitérios. Empresas alemãs apresentam na Stone+tec seus novos conceitos nessa área específica. A feira exemplificará fartamente como funciona hoje o trabalho técnico na Europa Central e como suas empresas fornecedoras lidam com problemas atuais. As lides de cantareiros estão se transformando em nosso país e se ocupam de temas como construção de interiores em banheiros, cozinhas e pisos, composição de jardins & paisagismo e sustentabilidade. Todos esses vibrantes desenvolvimentos podem ser experimentados em primeiríssima mão na Stone+tec.



Stone-Ideas: Há mostras especiais sobre certos temas. Quais são eles, além de cemitério, já mencionado pela senhora?

Beate Fischer: Uma mostra especial é intitulada „Técnica e Química: Tampos e Bancadas“. Este é novamente um campo de trabalho muito promissor para pequenas empresas que adaptam e instalam, por exemplo, tampos de cozinha. Mostraremos as máquinas adequadas para isso assim como também produtos químicos de construção para a proteção das rochas. E sobretudo: a Stone+tec está focada em amplo senso na construção de interiores eficiente e contemporânea. Nesse ponto se encaixam também, por exemplo, os banheiros.



Stone-Ideas: Outra mostra especial se chama „Nossas Rochas Naturais“ e apresenta tipos de rochas nativas. Como isso pode interessar aos visitantes estrangeiros?

Beate Fischer: Em quase todos os países do mundo coloca-se, para o setor doméstico de rochas naturais, a questão de como enfrentar a concorrência internacional. Nós mostramos como os alemães e europeus estão respondendo. Nessa apresentação há, para cada rocha, um exemplo de sua aplicação. O tema aqui naturalmente também é como o setor de rochas enfrenta o claro domínio de cerâmicas, compostos de quartzo e engineered stones. Adicionalmente, os visitantes verão aqui como os temas de sustentabilidade e regionalidade, ambos fortes tendências internacionais entre consumidores, podem ser fortes argumentos em favor do produto rochas naturais.



Stone-Ideas: A Stone+tec também se posiciona enquanto „ponto de encontro do setor“. Como os visitantes, sobretudo estrangeiros, podem ampliar suas redes de contatos?

Beate Fischer: Para visitantes internacionais que queiram ampliar seus contatos na cena de rochas da Alemanha e da Europa Central, a Stone+tec é o lugar ideal. As empresas expositoras e, mais amplamente, as associações setoriais são para isso um excelente ponto focal. Uma boa oportunidade para se estabelecer novos contatos com colegas cantareiros é o grande encontro de cantareiros na noite de sexta-feira (15 de junho)! Aliás, recomendo a todos os visitantes interessados no tema rochas reservar algum tempo para visitar o belo centro histórico de Nuremberg após a visita à feira. O Kaiserburg (Castelo do Kaiser) e a Igreja de São Sebaldo são verdadeiros highlights da arte cantareira e escultural. O mesmo vale para o reconstruído prédio renascentista Pellerhof – no programa da Stone+tec também oferecemos uma visita guiada a este local.



Stone+tec, Nuremberg, de 13 a 16 de junho de 2018

(30.05.2018)