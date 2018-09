AKDOLAM: Sanduíches de rochas „componíveis a gosto“

Finas e leves, placas em grandes formatos ajudam a reduzir custos de mármore em construções / Grande capacidade de resistência

Na Marmomac 2018 no pavilhão 8, G8

AKDOLAM é o laminado de rocha fina da empresa turca AKDO/Silkar. Ele chega no limite à espessura de 5 mm com um peso de cerca de 16 kg/m² (para mais informações, veja link ao final do texto). Nesta modalidade, pode-se escolher entre 4 variações: alumínio em estrutura de colmeia, fibra de vidro, vidro ou porcelana/cerâmica.

Isso oferece ao usuário muitas possibilidades de aplicação: o sanduíche de fibra de vidro, por exemplo, até se deixa dobrar…

Além disso, o material para a aplicação em camada de rocha fina pode ser escolhido entre os muitos tipos de rocha oferecidos pela AKDO/Silkar. Deste modo, o laminado pode ser descrito como „componível a gosto“, tal como explica o site da empresa.

As placas têm dimensões máximas de 180 cm por 300 cm. Isto baixa não apenas os custos de transporte, mas também acelera os tempos de construção. „A instalação necessita de 50% menos tempo“, informa a AKDO.

Apesar de a rocha ser bastante fina, a capacidade de resistência do sanduíche é bastante grande.

Em uma brochura que pode ser baixada no site da empresa, o material é descrito como „a mais leve das rochas naturais“. As superfícies podem ser polidas da maneira clássica, com jateamento de areia, escovada ou escovada e jateada e ainda outras. Paralelamente, também há variações como Pico Lines, Virgula ou Grains (grãos).

O AKDOLAM é indicado para paredes internas, pisos ou revestimentos. Também pode ser utilizado em ambientes úmidos, como boxes de banheiro.

As fotos acima mostram o AKDOLAM com mármore Calacatta e Nero Marquina, como utilizado pelo hotel Ritz Carlton em Chicago. As superfícies de 86 cm por 86 cm são compostas com 4 trapézios e 2 triângulos em branco e em preto. Com este design, o arquiteto desejou „imitar a natureza das nuvens“.

Outros exemplos de aplicação estão representados no estabelecimento de luxo de Harvey Nichols no Doha Festival City. Diferentes tipos de mármore garantem também aqui uma expressão de modernidade e glamour cultivada pela marca.

A instalação „Marble Garden“ (jardim de mármore) surgiu em um concurso lançado pela AKDO para arquitetos menores de 40 anos. „Design Biofílico“ foi o tema. Isso se refere às semelhanças entre a natureza e a cultura humana. O AKDOLAM foi utilizado aqui em alumínio-colmeia. O material leve e fino permitiu uma construção inovadora.

A AKDO informa em seu site: „O AKDOLAM permite um design sustentável ao mesmo tempo em que mantém baixos os custos.“

AKDOLAM

