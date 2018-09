Zanettin collega acciaio inossidabile e pietra naturale per farli diventare arredi per interni e esterni oppure dei gabbioni innovativi

Gli impieghi spaziano da giardinaggio e paesaggistica fino alle barriere contro gli attacchi terroristici con camion

I Gabbioni sono per tradizione delle banali gabbie in ferro riempite con massi di pietra, i quali stabiliscono, per esempio, i pendii ripidi lungo le autostrade. L’azienda italiana Zanettin crea ora qualcosa di nuovo di questa combinazione di materiali: nella sua serie di prodotti Z Line ci sono addirittura arredi per interni e esterni, loghi aziendali di dimensioni extragrandi e addirittura delle barriere contro gli attacchi terroristici con camion.

Per questo Zanettin utilizza dell’acciaio inossidabile (AISI 304L o AISI316L): la superficie è trattata (pickling)e elettrolucidata in modo evitare che la polvere si possa fissare in modo permanente. L’acciaio inossidabile è notoriamente molto resistente contro la ruggine anche in ambienti con aggressioni chimiche.

La foto sopra della Marmomac 2017 mostra un esempio per un tavolo in acciaio inossidabile e pietra: il piede consiste in una struttura filigrana portando una grande lastra in marmo. Entrambi i materiali conferiscono un aspetto sofisticato al mobile.

L’anno scorso Zanettin aveva fatto vedere come si possono creare dei logo aziendali formati da gabbioni. Il numero „50“ per il giubileo della fiera era stato posizionato nelle immediate vicinanze dell’ingresso principale.

Quasi ogni forma può essere realizzata con i gabbioni.

Il grande peso della pietra può essere sfruttato anche per barriere contro gli attacchi terroristici con camion. Zanettin ha sviluppato, in cooperazione con la polizia italiana, un gabbione facilmente trasportabile da riempire soltanto sul posto. Essa può essere decorata per esempio con vasi con dei fiori ed è anche veloce da smontare. La foto mostra il titolare dell’azienda Paolo Zanettin con una barriera di 2,8-t.

I gabbioni sottili possono essere inoltre utilizzati anche come rivestimento di pareti. La nostra immagine mostra una tale costruzione con l’acciaio inossidabile che conferisce un’atmosfera particolare alla cantina.

E anche nel caso cui bisogna costruire intorno ad un angolo, Zanettin ha la soluzione adatta.

Per concludere in bellezza: Ormai anche gli artisti fanno realizzare le loro idee da Zanettin in acciaio inossidabile e pietra.

Zanettin

