A Zanettin liga aço inoxidável e rochas naturais em interiores e exteriores ou em gabiões inovadores

As aplicações vão da construção de jardins e paisagismos até barreiras contra ataques terroristas com caminhões

Gabiões são tradicionalmente tediosos caixões de arame preenchidos com rochas brutas que, por exemplo, são colocados ao longo de estradas para estabilizar encostas de morros. A empresa italiana Zanettin, no entanto, faz algo novo desta combinação de materiais: em sua série de produtos Z Line, há até móveis para interiores e exteriores, logotipos de empresas em grandes tamanhos ou até mesmo barreiras para ataques terroristas com caminhões.

Para isso a Zanettin aplica aço inoxidável (AISI 304L ou AISI316L), cuja superfície é decapada e tratada com polimento eletrolítico, de modo que a poeira não consegue se fixar ali por muito tempo. O aço inoxidável é reconhecidamente muito resistente à oxidação mesmo em ambientes quimicamente agressivos.

Um exemplo de mesa de aço inoxidável e rocha é mostrado pela foto acima, da Marmomac de 2017: o pé é feito de uma estrutura em filigrana, que sustenta uma grande placa de mármore. Ambos materiais conferem ao móvel uma aparência nobre.

Um ano antes, a Zanettin havia sido pioneira em mostrar como se pode fazer logotipos de empresa com gabiões. O número „50“, referente ao jubileu da feira, está bem na entrada principal do evento.

Quase qualquer forma pode ser realizada com gabiões.

O grande peso das rochas também propicia seu uso contra ataques terroristas de caminhões. A Zanettin desenvolveu junto com a polícia italiana um gabião fácil de se transportar, que é preenchido apenas no local. Eles podem ser decorados, por exemplo, com caixas de flores, e também são rapidamente desmontáveis. A foto mostra o chefe da empresa, Paolo Zanettin, com uma barreira de 2,8 t.

De outro modo, gabiões finos também podem ser utilizados no revestimento de paredes. Nossa foto mostra como uma tal construção de aço inoxidável confere uma atmosfera especial a um porão.

E quando se demanda uma construção na esquina, a Zanettin também tem a solução adequada.

Finalmente, agora também artistas deixam suas ideias serem concretizadas pela Zanettin em aço inoxidável e rochas.

