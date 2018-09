FILA Surface Care Solutions impregna la fachada de piedra natural en el Lewis Center for the Arts de la Universidad de Princeton

En la Marmomac, esta protección contra ácidos es uno de los focos en encimeras para cocinas y fregaderos

En la Marmomac 2018, nave 7, C6-C7

FILA se ha „inscrito“ en una de las universidades más prestigiosas del mundo: en la Princeton University, en el estado norteamericano de New Jersey, se ha recubierto con piedra caliza la fachada ventilada del Lewis Center for the Arts, con un sistema de protección que repele el agua. La piedra Lecce usada para esta fachada reacciona de forma muy sensible a las condiciones climáticas o al smog, debido a su composición química.

FILA ha desarrollado una aplicación especial para esta piedra caliza del sur de Italia. La base es Hydrorep Eco, un tipo de protección transpirable y que repele el agua. Esta base impregna el material en profundidad, pero conservando la difusividad.

Hydrorep Eco evita así también el crecimiento de algas, moho o líquenes (evaluado de acuerdo a la norma ISO 846: 1999 barrera certificada contra vegetaciones). Esto evita la descomposición de la piedra por los efectos atmosféricos.

Hydrorep Eco es ideal para la protección de paredes exteriores y evita la eflorescencia, es resistente a los rayos UV y se puede aplicar incluso en superficies con restos de humedad. De esta forma se reduce drásticamente el tiempo de trabajo y los costes.

La impregnación en el Lewis Center for the Arts se llevó a cabo mediante una bomba airless a un altura considerable. Finalmente, FILA entregó al director de proyecto un manual de mantenimiento para el cuidado de la fachada.

En la Marmomac, el tema de la protección contra ácidos para encimeras de cocina y lavaderos de piedra es uno de los focos del stand de la empresa. La novedad es un producto de protección contra ácidos y manchas de la línea Marble Aid. Se trata de un producto inodoro, sin disolventes, que protege a la piedra de los daños que puede causar el contacto con alimentos, cosméticos o productos de limpieza.

Marble Aid crea una barrera que ralentiza de forma significativa la entrada de contaminantes en los poros de la piedra- De esta forma, se consigue tiempo para eliminar esas sustancias mediante la limpieza.

Además, con este producto la piedra natural puede seguir respirando en un marco natural, por ejemplo, absorver y expeler humedad en su superficie.

El concepto de Marble Aid se presentó por primera vez en la Marmomac 2017 y ganó pocos meses después, en la feria de la piedra de Las Vegas, el premio para innovaciones.

FILA es líder de mercado con su Surface Care Solutions para la limpieza, protección y cuidado de superficies de piedra, terracota o cerámica, entre otros. La empresa existe desde 1943.

En el stand de la Marmomac, los visitantes tienen la posibilidad de informarse sobre toda su gama de productos.

Entre ellos se encuentra también el concepto „Smartstone“: se trata de dotar de „inteligencia” a la piedra, dándole un valor añadido mediante el uso de tecnologías innovadoras. De esta manera, la piedra puede cumplir funciones y ser usada en áreas donde, de otra forma, sólo se podría usar de forma restringida.

El ejemplo de la Princeton University muestra otro aspecto especial del concepto de FILA Surface Care Solutions: por un lado, ofrece soluciones para casos completamente individuales. Por otro lado, estas soluciones individuales se integran en un concepto general que va desde el pretratamiento en el taller hasta la protección en el lugar de colocación, pasando por el cuidado continuo durante el proceso.

Para la empresa es también esencial el asesoramiento detallado a sus clientes.

