A FILA Surface Care Solutions impermeabiliza a fachada de rochas naturais do Lewis Center for the Arts da Universidade de Princeton

Na Marmomac, a proteção antiácida para tampos de cozinha é um dos destaques

A FILA de certo modo „inscreveu-se” em uma das mais prestigiosas universidades do mundo, na Princeton University, no Estado norte-americano de Nova Jérsei, ela impermeabilizou a fachada ventilada em calcário com uma proteção hidrorepelente. A rocha ali aplicada, Lecce-Stein, reage com alta sensibilidade à intempérie meteorológica ou à poluição do ar em razão de sua composição química.

A FILA desenvolveu para isso uma aplicação especial para este calcário do sul da Itália. A base é de Hydrorep Eco, uma proteção impermeabilizante que permite a transpiração. Ela impermeabiliza o material com efeito profundo, apesar de não influir em sua capacidade de difusão.

O Hydrorep Eco impede com isso também o aparecimento de algas, musgos e líquens (certificado com testes em acordo com o método ISO 846: 1999 para prevenção ao desenvolvimento de organismos vegetais). Isso impede a decomposição da rocha motivada por efeitos atmosféricos.

Hydrorep Eco é ideal para a proteção de paredes externas e age contra o florescimento, é resistente aos raios ultravioleta e também pode ser utilizado em superfícies com resíduos de umidade anterior. Disso resulta uma drástica redução do tempo de trabalho e de custos.

A impermeabilização no Lewis Center for the Arts foi realizada com uma bomba airless (sem ar), em parte em grandes alturas. Ao final, a FILA ofereceu ao gerente do projeto um guia de manutenção para a futura conservação da fachada.

Na Marmomac, o tema proteção antiácida para tampos de cozinha e mesas de pias em rochas naturais é um dos destaques no estande da empresa. A novidade é um protetor antiácido e de manchas da linha de produtos Marble Aid: trata-se de um tratamento sem cheiro e sem solvente que protege a rocha contra efeitos de comida, cosméticos ou produtos de limpeza.

O Marble Aid cria uma barreira que claramente reduz a entrada de elementos tóxicos nos poros da rocha. Com isso sobra tempo suficiente para que os resíduos sejam eliminados na limpeza.

Também aqui a rocha natural pode continuar a transpirar, ou seja, sua superfície pode, por exemplo, absorver e eliminar a umidade natural.

O conceito do Marble Aid foi apresentado pela primeira vez na Marmomac de 2017 e recebeu poucos meses depois, durante a feira de rochas de Las Vegas, um prêmio de inovação.

A FILA, com seu Surface Care Solutions, é líder de mercado em limpeza, proteção e manutenção de superfícies, incluindo as de rochas naturais, terracota ou cerâmica. Ela está desde 1943 no mercado.

No estande da empresa durante a Marmomac, os visitantes terão a possibilidade de informarem-se sobre todas as ofertas.

Nisso está incluído também o conceito „Smartstone”: através dele rocha é tornada „smart” (esperta), com a adição de tecnologia inovadora que agrega valor ao material nobre. Assim equipada, a rocha pode assumir funções em áreas onde de outra maneira ela não seria indicada ou teria fortes restrições.

O exemplo da Universidade de Princeton mostra outra particularidade do conceito da FILA Surface Care Solutions: por um lado, oferece solução de problemas para casos bastante individuais, por outro, estas soluções individuais são associadas a conceitos gerais que abrangem desde o pré-tratamento nas oficinas, passando pela proteção aplicada no local da aplicação construtiva e até depois na manutenção cotidiana durante a vida ativa.

Também é decisiva neste ponto a detalhada consultoria ao cliente.

