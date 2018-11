Die aktuellen Materialien für Küchenarbeitsplatten „ziehen garantiert die Blicke auf sich“

Die Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche (AMK) nennt Echtholz, Naturstein, Beton, Edelstahl, Keramik und Glas sowie Kunststeine als Werkstoffe

Die Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche (AMK) hat im Oktober 2018 sich in einer Pressemitteilung dem Thema der Arbeitsplatten gewidmet. Wir geben den Text leicht redigiert wieder:

„Das Spektrum an Materialien, Dekoren (Nachbildungen) und Farben ist beträchtlich: es reicht von massivem Echtholz, Naturstein (z. B. Granit, Schiefer), Beton, Edelstahl, trendstarker Keramik und Glas bis zu Oberflächen in hoch entwickeltem und widerstandsfähigem Schichtstoff mit Antifinger-Print-Beschichtung (z. B. Fenix), Mineralwerkstoff (z. B. Corian) und Quarzkomposit, auch Quarz- und Granitstein genannt.

Besonderes Augenmerk empfiehlt sich, auch auf die haptische Anmutung der neuen Arbeitsflächen zu legen und verschiedene Werkstoffe zu befühlen. So ist schnell klar, womit man sich am wohlsten fühlt: mit Oberflächen kühl wie Stein, so Profi-like wie Edelstahl oder eher warm und wohnlich anmutend wie Holz(Dekor). Mit matten oder glänzenden Küchenarbeitsplatten, glatt und eben wie Glas, oder lieber dreidimensional wie Schiefer und sägerau wie Holzflächen mit Astlöchern und Rissen.

Ob so oder so – die neuen Küchenarbeitsplattenmaterialien,

-dekore und -farben entfalten in jedem Falle eine besondere Wirkung und ziehen garantiert die Blicke auf sich.

Arbeitsplatten sind Alleskönner: Zum einen müssen sie in einer Küche genügend Platz zum Vor- und Zubereiten der Lebensmittel bieten. Dabei sollten sie auch viel aushalten können und zudem lebensmittelecht und hygienisch sein. Gleichzeitig sind sie ein wichtiges gestalterisches Mittel, um alle Bereiche optimal miteinander zu verbinden und einer neuen Lifestyle-Küche den letzten Schliff zu verleihen. Darüber hinaus ermöglichen sie das Zurschaustellen attraktiver Deko-Elemente sowie den schnellen Zugriff auf die wichtigsten Kochutensilien und kleinen Küchenhelferlein.

In vielen älteren oder kleineren 0815-Bestandsküchen erfolgt die Vor- und Zubereitung der Lebensmittel in der Regel auf der Arbeitsfläche zwischen Spüle und Kochfeld. „Viel Platz ist da meistens nicht“, sagt Volker Irle, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche e.V. (AMK). „Deshalb hat die AMK, Fach- und Dienstleistungsverband der gesamten Küchenbranche, einen wissenschaftlich geprüften Küchenstandard etabliert, der in dem Bereich zwischen Kochfeld und Spüle eine Mindestbreite von 90 cm vorsieht sowie eine Arbeitsplattentiefe von mindestens 60 cm, damit alle anfallenden Küchenarbeiten reibungslos erledigt werden können.“

90 cm Arbeitsfläche am Stück sollten es schon mindestens sein – doch mehr als dies ist in jedem Falle schöner und bequemer, zumal auch stets genügend zusätzliche Abstellfläche mit eingeplant werden sollte; beispielsweise für häufig genutzte Tassen und Gläser oder für Lieblingskräuter, Gewürze und Öle, die täglich verwendet werden.“

Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche (AMK)

Fotos: AMK

(02.11.2018)