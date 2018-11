„MARBLE AID XT“ di FILA: Primer e filmante protettivo per superfici, prodotti ottimizzati tra di loro che funzionano come microcoating

Il nuovo prodotto dell‘esperto per manutenzione e pulizia ha delle caratteristiche particolari

Quando si scende a livello micro sulle superfici, si ha a che fare, negli spazi più piccoli, con una serie irregolare di saliscendi e, di conseguenza, non è facile fornire una protezione affidabile. Lo specialista italiano per la cura e la pulizia delle superfici, FILA Surface Care Solutions, ha introdotto ora un set innovativo sul mercato che ha risolto il problema: il kit consiste in un primer e un film protettivo (protettore). Prima viene applicato il primer e già dopo 30 minuti può essere aggiunto il sottile film protettivo.

L’innovativa protezione superficiale „MARBLE AID XT“ contro acidi o liquidi alcalini agisce come un microcoating.

Il film protettivo viene applicato sulla base di questo primer aderendo in modo ottimale per due motivi: in primo luogo, viene applicato su una superficie omogenea e, in secondo luogo, il primer è stato adattato in modo ottimale al MARBLE AID XT formando un sistema performante.

Il filmante protegge dalle sostanze acide o alcaline. Con queste sostanze, ad esempio, può venire a contatto un piano cucina o un piano lavabo in un bagno, causando, per esempio su un marmo, delle aree opacitazzate o delle macchie.

MARBLE AID XT è un ulteriore sviluppo di Marble Aid, presentato da FILA in occasione della Marmomac 2017, e che ha vinto l’Innovation Prize già pochi mesi dopo al Stone Show di Las Vegas.

MARBLE AID XT è stato sviluppato per soddisfare delle specifiche esigenze dell’utente:

* è rinnovabile in modo illimato;

* dopo l’uso, può essere facilmente rimosso con un prodotto FILA e, quindi, riapplicato;

* è adatto al contatto con alimenti;

* è a base acqua, con basse emissioni di COV (composti organici volatili);

* è resistente ai raggi UV;

* non ingiallisce;

* è adatto sia alle superfici matt che a quelle lucide;

* può essere utilizzato all’interno o all’esterno;

* è adatto per marmo e altre pietre naturali e agglomerati (engineered stone, composito di quarzo).

MARBLE AID XT è composto da 3 componenti: un contenitore con il primer, un contenitore con il protettore e un contenitore con l’attivatore. L’attivatore dev’essere miscelato con il protettore prima dell’uso. Il set include anche un rullo a pelo corto in mohair per l’applicazione.

Fonti di approvvigionamento e consulenti specializzati possono essere trovati sulla homepage di FILA.

