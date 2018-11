„MARBLE AID XT“ da FILA: base e película de proteção compatíveis entre si e com microrrevestimento para superfícies

O novo produto da especialista italiana em manutenção e limpeza tem propriedades especiais

Quando se observa superfícies em nível microscópico, se percebe em um espaço diminuto uma cadeia irregular de picos e vales, o que torna especialmente difícil oferecer-lhe uma conservação segura. Para isto, a especialista italiana em manutenção e limpeza de superfícies FILA Surface Care Solutions apresenta ao mercado um conjunto inovador: trata-se de uma base (primer) e uma película de proteção (protector) que primeiro oferece uma base à superfície, à qual pode ser somada uma fina película protetora apenas 30 minutos depois.

A pioneira proteção de superfícies „MARBLE AID XT“ funciona contra líquidos ácidos ou alcalinos nos termos de um microrrevestimento (microcoating): nesse processo, os vales não são de forma alguma preenchidos até a altura dos picos.

Sobre essa base se coloca a película protetora, que então age de maneira ideal por 2 razões: em primeiro lugar, esta é aplicada sobre um fundo já plano, em segundo lugar, a química de MARBLE AID XT é especialmente compatível com a base.

A película protetora impede que substâncias que contenham ácidos ou alcalinos possam danificar rochas naturais nobres. Com isso, encontra aplicação em tampos de cozinha ou em banheiros. Por exemplo, no mármore, essas substâncias podem criar pontos foscos ou manchas.

MARBLE AID XT é uma continuação do desenvolvimento do Marble Aid, lançado pela FILA durante a Marmomac 2017 e que poucos meses depois receberia na Feira de Rochas de Las Vegas o Prêmio Inovação.

O MARBLE AID XT se destaca por propriedades que podem ser especialmente determinadas ao gosto do usuário:

* pode ser renovado sem limitações;

* após o desgaste, pode ser facilmente retirado com outro produto da FILA e posteriormente reaplicado;

* é adequado para contato com produtos alimentícios;

* é produzido à base de água e tem baixa emissão de COV (compostos orgânicos voláteis);

* protege continuamente contra raios ultravioleta;

* não amarela;

* é compatível com superfícies foscas e polidas;

* pode ser usado interna ou externamente;

* adequado tanto para mármores quanto para rochas naturais e mármore aglomerado (engineered stone).

MARBLE AID XT tem 3 componentes: um recipiente com o primer, outro com o protetor e um terceiro com o ativador. Este deve ser misturado aos outros dois elementos antes da aplicação. Também faz parte do conjunto um tecido mohair do tipo fleece de pelo curto, para a aplicação.

Fontes de referência e aconselhamento especializado podem ser encontrados no site da FILA.

FILA Surface Care Solutions