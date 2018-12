Queremos desearles un 2019 lleno de amor, éxito y paz

Stone-Ideas.com desea a sus lectores y clientes todo lo mejor para el año nuevo

En Stone-Ideas.com nos tomamos unos días de vacaciones: La próxima edición se publicará el 6 de enero de 2019.

Queremos agradecer en especial todas las maravillosas ideas con piedra natural que nos han llegado del mundo entero, y sobre las que hemos tenido la oportunidad de informar.

Les damos las gracias y esperamos con ilusión el año 2019.

And, to find the right tone: „Blackbird“ (The Beatles, November 1968), covered by female A-Capella group „Les Brünettes“.

(29.12.2018)