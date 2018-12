Um 2019 de amor, sucesso e paz

A Stone-Ideas.com deseja a seus leitores e clientes tudo de bom neste ano novo

A Stone-Ideas.com tira agora uns dias de férias: a próxima edição virá em 6 de janeiro de 2019

Nesta ocasião queremos agradecer especialmente as muitas ideias maravilhosas em rochas naturais que nos chegaram de todo o mundo e sobre as quais pudemos noticiar.

Nós agradecemos de coração e aguardamos esperançosos por 2019.

And, to find the right tone: „Blackbird“ (The Beatles, November 1968), covered by female A-Capella group „Les Brünettes“.

(29.12.2018)