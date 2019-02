Draenert: ein Nachttisch, mit dem man die immer höher werdenden Matratzen und Bettgestelle kompensieren kann

Auf der IMM Cologne 2019 zeigte die deutsche Firma für exklusives Möbeldesign Neuheiten und Produktergänzungen

Design kann große Würfe versuchen oder altbekannte Alltagsobjekte mit kleinen Veränderungen an aktuelle Entwicklungen anpassen. Solch ein Fall ist der Nachttisch „Night“, den der Designer Stephan Veit für die Firma Draenert neu überdacht hat. Der Grund ist: die Matratzen und mit ihnen die Bettgestelle sind in den vergangenen Jahren immer höher geworden, und damit wird das Doppelbett im Schlafzimmer zu einem ziemlichen Block.

Mit einem leichten, luftigen und zudem in verschiedenen Höhen verfügbaren Nachttisch lässt sich das kompensieren.

So besteht „Night“ aus einem leichten Metallgestänge mit messingähnlicher Farbe. Damit eine Schublade möglich ist, wird diese mit einem altbekannten exzentrischen Mechanismus herausgeschwenkt.

Für die Ablage sind Platten aus Naturstein oder Leder möglich, wobei die Kunden, wie üblich bei Draenert, aus 180 Steinsorten und 90 Lederfarben auswählen können. Die freie Materialwahl durch den Kunden ist ein Merkmal der Firma mit Sitz unweit vom Bodensee. Sie gehört weltweit zu den führenden Unternehmen für exklusives Möbeldesign.

Bei einer der anderen Produktneuheiten, die auf der IMM Cologne (14.-20. Januar 2019) vorgestellt wurden, bricht es Draenert jedoch mit seiner Tradition, dass der Kunde sich die Materialien selber aussuchen kann: Die 3 Beistelltische „Totem“ werden nur zusammen und in der Materialkombination wie auf den Fotos zu sehen verkauft. Der Grund ist, dass in zahlreichen Versuchen die Materialien Holz, Naturstein und goldfarbenes Metall in genau dieser Kombination sowohl bei den Designern Quaglio Simonelli als auch bei den Verantwortlichen der Firma am besten ankamen.

Und: Draenert legt Wert auf perfekten Stil und wäre insofern nicht glücklich, wenn die Kunden mit ihrem eigenen Design nicht die optimale Wirkung erzielen würden. Auch voneinander trennen soll man die 3 Möbelstücke bitteschön nicht.

Ebenfalls neu im Programm ist „Lope“, ein rechteckiger Tisch mit großformatiger Platte. Designer ist Wolfgang C. R. Mezger, und von ihm stammte schon der ovale Vorläufer „Trilope“, ebenfalls im Draenert-Programm. Die einst konisch zusammengestellten 3 Beine sind hier zu 2 Beinpaaren geworden, die jedoch den ursprünglichen Neigungswinkel beibehalten haben.

Neben diesen Neuheiten gab es wieder verschiedene Produktergänzungen. Gemeint ist damit, dass ein Designobjekt aus einem der Vorjahre mit neuen Details versehen wurde.

Im Fall des berühmt gewordenen Tisches „Fontana“ ist der Sockel mit U-Form das Neue. Durch ihn wird es noch überraschender, dass sich mit einer raffinierten Mechanik die Tischplatte quasi wie von selbst aufklappet. Das Möbelstück hat schon 4 der renommiertesten Designpreise gewonnen.

„Atlas“ ist ebenfalls eine Ausziehtisch, der jedoch mit einer anderen Mechanik arbeitet. Neu ist das „Magnum“-Format: war seine Platte ehemals 2,00 m lang (ausgezogen: 2,80 m), sind es nun 2,80 m (ausgezogen 3,60 m).

Zum Esstisch „Tadao“ gab es einen neuen Unterbau (neuer Name: „1515-III Tadao“). Ehemals war er auf 3 Steinscheiben aufgestellt, nun gibt es auch die Kegelform, die lackiert oder mit Leder ummantelt sein kann. Die Farben passen sich jeweils der Platte an. Akzent ist der Steinkreis ganz unten am Fuß des Kegels.

Beim Tisch „Victor“ ist die Produktergänzung, dass es die Tischplatte nun auch in allen Steinsorten von Draenert gibt. Aus Gewichtgründen ist die Platte wie üblich nur 2 cm dick. Sie erscheint viel dicker, weil die Kanten aufgesetzt sind.

„Zenzero“ ist etwas ganz Ungewöhnliches. Es ist ein Couchtisch – die Füße aus feinem Metallrohr erinnern an Kufen und die Platte hat teils erhöhte Ränder. Die Designer waren Hakakian & Harper.

Das Design unterstreicht, dass auch ein Couchtisch dieser Größe verschoben werden kann.

Draenert

Fotos/Renderings: Draenert

