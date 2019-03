Miszellen: Ideen mit Naturstein

Die Regierung von Costa Rica will die uralten runden Steinkugeln, von denen es im Land über 300 gibt, als Kulturerbe der Menschheit anerkennen lassen. Eine Webpage stellt den aktuellen Stand des Wissens darüber zusammen.

Seit dem Lawinenunglück von Galtür 1999 wurden in dem Tal umfangreiche Lawinenverbauungen installiert, darunter 2 mehrere 100 m lange und bis zu 12 m hohe Dämme aus Naturstein.

Die Lindlarer Heinrich Quirrenbach Naturstein hat Insolvenz angemeldet, berichtet die Bergische Landeszeitung.

Carrara-Marmor im Bad ist eines der Einrichtungsdetails in einer möblierten Mietwohnung in der Hamburger Elbphilharmonie. Mietpreis: 12.000 €, warm, pro Monat.

Die Stadt Ratingen im Rheinland ist einen Schritt weitergekommen, das Gesetz gegen Grabsteine aus Kinderarbeit umzusetzen.

Ab März können Kommunen in Hessen Grabsteine aus Kinderarbeit verbieten.

Yadegar Asisis ist bekannt für seine Riesenposter. Im Gasometer in Pforzheim hat er das Great Barrier Reef an die Wände gebracht (bis mindestens 31. Dezember 2019)

In Alpine im US-Bundesstaat New Jersey steht eine ehemalige Kirche mit Mauern aus Stein zum Verkauf. Das Bauwerk steht auf der Liste der historischen Stätten, jedoch ist unklar, wie es später genutzt werden soll. Einige sagen, dass die Gemeinde oder die Bürger es kaufen und zu einem Gemeinschaftszentrum umfunktionieren sollten.

Schon länger wussten die Geologen, dass 42 der kleineren Steine von Stonehenge, die so genannten „Bluestone“, von den Preseli Hills in Pembrokeshire im westlichen Wales stammen. Nun haben Forscher des University College London die exakte Lage der Steinbrüche und die Zeit des Abbaus herausgefunden.

Bei den German Design Awards 2019 gab es ein paar Gewinner, die mit Naturstein oder im Umfeld von Naturstein arbeiteten. Für das Restaurant Takumi verwendeten die Designer von Mas Studio in Hongkong Marmor mit auffälligen Adern und an einer Stelle sogar mit roher Oberfläche (1). Die Küche „Cube“ von sio4 Küchen löst die immer länger werdenden Kochinseln in einzelne Blöcke auf (2). Die Küchenidee von neongrün für Poggenpohl integriert sich in jedes Ambiente und scheint über dem Boden zu schweben (3). Die Firma Rokstyle will mit ihrer Leuchte einem Grab einen „positiven“ Ausdruck geben (4).

Video des Monats: ein Künstler auf Hawaii benutzt steinerne Werkzeuge seiner Vorfahren, um die alte Kultur auf den Inseln am Leben zu halten.

(03.03.2019)