Das Künstlerhaus Lukas in Ahrenshoop vergibt Aufenthaltsstipendien für die Jahre 2020 und 2021

Angeboten werden einmonatige Arbeitsaufenthalte, zweimonatige Kuratorenstipendien und zweiwöchige Workshopaufenthalte

Bildhauer und Künstler aus den anderen Sparten der Kunst können sich beim Künstlerhaus Lukas in Ahrenshoop um verschiedene Aufenthaltsstipendien für die Jahre 2020 und 2021 bewerben. Sie müssen ihren Wohnsitz in Deutschland oder in den Ländern rund um die Ostsee (Polen, Litauen, Lettland, Estland, Russland, Finnland, Schweden, Dänemark) oder in Norwegen, Island und Großbritannien haben.

Es werden bis zu 60 Stipendien für einmonatige Arbeitsaufenthalte, zweimonatige Kuratorenstipendien und zweiwöchige Workshopaufenthalte vergeben. Geboten wird die kostenfreie Unterkunft und zusätzlich dazu monatlich 1000 €. Die Reisekosten sind inbegriffen.

Für digitale Bewerbungen wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10 € erhoben, für postalische 13 €.

Bewerbungsschluss ist am 31. Juli 2019.

Informationen

Bewerbungen an das Künstlerhaus Lukas, Dorfstraße 35, 183447 Ahrenshoop, Tel: 038220 / 6940, (Mail).

(15.06.2019)