Wettbewerb für ein Denkmal „700 Jahre Stadtrechte Steinheim am Main – Wir sind Steinheim“

Das Kunstwerk kann in Stein gefertigt werden und soll an Vergangenheit und Zukunft des heutigen Stadtteils von Hanau erinnern

Vor 700 Jahren bekam Steinheim am Main die Stadtrechte. Aus diesem Anlass hat die Stadt Hanau, zu der Steinheim heute gehört, einen Wettbewerb ausgeschrieben: örtliche, nationale und internationale Künstler oder Künstlergruppen sollen ein Denkmal entwerfen, das unter dem Titel „700 Jahre Stadtrechte Steinheim am Main – Wir sind Steinheim“ sowohl Bezug zur Vergangenheit als auch zur Zukunft nimmt. Bewerbungsschluss ist am 16. September 2019.

„Gewünscht sind plastische Arbeiten in Metall (Bronze, Kupfer, Stahl etc.) oder Stein, mit oder ohne Wasserelemente“, heißt es in den Unterlagen.

Das Auswahlverfahren ist zweistufig. Aus den Einreichungen der 1. Stufe mit Vorschlägen für das Denkmal werden maximal 5 Nominierungen ausgewählt.

Diese Künstler werden für einen Besuch nach Steinheim eingeladen, um die Stadt kennenzulernen und an einem Gespräch mit der Jury teilzunehmen. Die Fahrtkosten werden von der Stadt übernommen. Für die neuen oder überarbeiteten Entwürfe, die von den Nominierten danach erwartet werden, gibt es ein Honorar von je 350 €.

Daraus wiederum wird das Gewinner-Projekt ausgewählt. Für dessen Realisierung stehen maximal 30.000 € brutto zur Verfügung. Diese Summe umfasst das Künstlerhonorar und die Kosten für Material, Herstellung, Transport, Aufstellung usw. Das Fundament für das Denkmal erstellt die Stadt. Die Herstellung kann an Dritte übertragen werden.

Das Denkmal soll bis November 2020 fertiggestellt sein.

Bewerber müssen eine handwerkliche Ausbildung oder ein künstlerisches Studium nachweisen (Kopie Zeugnis). Eine Altersgrenze gibt es nicht.

Einreichungen müssen per Post beim Magistrat der Stadt Hanau (Fachbereich Kultur, Stadtidentität und Internationale Beziehungen, Martin Hoppe, Geschäftsstelle Wettbewerb Denkmal Steinheim, Am Markt 14-18, 63450 Hanau) erfolgen.

(23.06.2019)