„Masterclass [kunstwerk] krastal. Skulptur im zeitgenössischen Kontext, und der Stein als Medium“

[kunstwerk] krastal bietet eine masterclass mit dem Untertitel „Skulptur im zeitgenössischen Kontext, und der Stein als Medium“ für Bildhauer und Künstler anderer Disziplinen in Einöde bei Villach in Österreich vom 28. August bis 12. September 2019. Die Teilnahmegebühr beträgt 430 € (redzuziert: 380 €).

„Der Meisterkurs zielt darauf ab, die Konzeptualisierung und Entwicklung eines Projekts zu stimulieren und eine Realisierung im Rahmen einer theoretischen und praktischen Arbeit in Form von Einzel- und Gruppentrainings zu unterstützen.

– Die theoretischen Arbeiten betonen den Einsatz der konzeptionellen Aspekte von Skulptur, deren Möglichkeiten und materielle und immaterielle Grenzen, indem eine Analyse der Wahrnehmung von Skulptur in einem zeitgenössischen Kontext sowie eine Studie über den Kontext durchgeführt werden kann. Wir suchen vergleichende Referenzen, Thesen und Antithesen auch in anderen zeitgenössischen Disziplinen.

– Es geht um eine Annäherung an eine Substanz durch verinnerlichte Erfahrung: Der Stein hat spezifische Eigenschaften, die, wie jede Materie wie beispielsweise Musik und Sprache, einen Rahmen geben, eine innere Logik des Ausdrucks zulassen. Diese Eigenschaften des Steins zeichnen sich besonders durch die Erfahrung der Ausarbeitung aus. Die Meisterklasse bietet die Möglichkeit einer Einführung in diese Erfahrung.

– Ihnen wird die Möglichkeit und Infrastruktur geboten, je nach Intension ein Projekt in die Praxis umzusetzen, dies unter Anleitung eines Mentors und allen Vorteilen die, die Nachbarschaft eines Steinbruch- und Steinverarbeitungsunternehmens beinhaltet. Je nach Umfang Ihres Projekts und der erforderlichen Zeit für den Abschluss ist das Intervall der Meisterklasse auf eine Artist in Residenz erweiterbar.

Der Meisterkurs ist offen für eine Vielzahl von Teilnehmern unabhängig von Alter oder Vorwissen. Er wendet sich an – junge Künstler und Studenten der Kunst mit Erfahrung in der Bildhauerei und / oder Steinarbeit sowie solche, die nicht erfahren sind, aber eine starke Orientierung und Affinität haben, um ihr Wissen im Bereich der Skulptur zu erweitern – Künstler anderer Kunstdisziplinen, die forschen und ihre Erfahrung in ein neues Medium umsetzen wollen.

– Künstler und Bildhauer, die interessiert sind, die Fragen der Skulptur im Kontext der zeitgenössischen Kunst zu erforschen und sich auf der Suche nach neuen Formen im Ausdruck oder den Möglichkeiten neuer Techniken oder Technologien befinden.

– Die Meisterklasse ist auch offen für junge Steinmetze, mit künstlerischen Ambitionen.

Es wird erwartet, dass die Teilnehmer ein gewisses Maß an Erfahrung in einem künstlerischen Bereich haben, aber nicht unbedingt im Bereich Objektkunst oder Steinbildhauerei.“

Selbst-Präsentation: „[kunstwerk] krastal ist ein Kunstverein, gegründet 1967, ein Ort der Schöpfung, des Austausches in der Nähe von Villach/Ossiacher See im Süden Österreichs. Die Mitglieder setzen sich zusammen aus Künstlern verschiedener Disziplinen, Architekten und Kunsttheoretikern.“

(13.07.2019)