Firmennachrichten: Die J. König GmbH präsentiert sich auf der Marmomac mit neuem Konzept am bisherigen Stand

In der Demo-Area können die Besucher Produkte selber ausprobieren, unter anderem das Jöst P1 staubfrei Schleifsystem

Die J. König GmbH, die Werkzeug– und Maschinenfabrik mit Sitz in Karlsruhe, hat in diesem Jahr auf der Marmomac denselben Stand wie 2018, nämlich in Halle 7, Stand F6. Neu ist jedoch die Präsentation. Dazu hat die Firma die folgende Information herausgegeben:

„Mit einem neuen Standkonzept zeigen wir Ihnen dieses Jahr in einzelnen Themenwelten Lösungen für die Naturstein- und Keramikbearbeitung. Einen Teil der Produkte können Sie in unserer Demo-Area selbst einsetzten und beurteilen!

Das Gefühl, einen Stein zu berühren ist etwas Besonderes, die Oberfläche dieses Steines zu verändern auch! Wir zeigen Ihnen unterschiedliche Möglichkeiten wie Sie die Oberfläche gestalten können.

Eine Weltneuheit haben wir dieses Jahr auch auf dem Stand: Jöst P1 staubfrei Schleifsystem. Absaugung direkt durch das Diamantpad und über die Haube ohne Staubbelastung für Mensch und Umwelt – testen Sie es Live!

Für den Maschinenbereich haben wir die König-Adaptierungen für Sie. Wir zeigen Ihnen, wie Sie jedes Werkzeug mit unserem Adaptersystem auf alle gängigen Maschinentypen montieren können.

Ein Heimspiel haben unsere Großmaschinenpartner in Italien. Auf riesigen Flächen stellen Gmm, Omag, Comandulli, Italmecc und Manzelli ihre Maschinen und Lösungen beeindruckend vor. Um Ihnen auch dort den gewöhnten König Service bieten zu können, finden Sie an jedem Stand mindestens einen unserer Mitarbeiter.

Sie möchten uns in Verona auf der Marmomac besuchen? Gerne stellen wir Ihnen Tickets zur Verfügung. Schreiben Sie uns Ihren Ticketwunsch unter Angabe Ihrer Firmenadresse: Mail.

Einen kleinen Vorgeschmack gibt es in unserem Video von der Marmomac 2018.“

(07.09.2019)