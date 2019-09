Die Liste der Global Heritage Stone Resource (GSHR) nahm zusätzlich den bisherigen 8 Sorten in diesem Jahr 14 neue auf

Die Liste der Global Heritage Stone Resource (GSHR), nennen wir sie kurz: Kultursteine, ist in diesem Jahr auf 22 angewachsen. Gemeint sind damit Sorten, die über die Grenzen ihres Heimatlandes hinaus Bedeutung in der Architektur oder Kunst auch in anderen Ländern hatten und die auch heute noch abgebaut werden. Ein Beispiel aus der aktuellen Liste ist der Kalkstein Lioz aus Portugal, der sich nicht nur zuhause überall findet, sondern der auch in der ehemaligen Kolonie Brasilien reichlich Verwendung fand.

Ein anderer unter den neuen Steinen ist der Makrana Marble, besser bekannt als Stein des Taj Mahal. Mit ihm wurde erstmals ein Naturstein aus Asien in die Liste aufgenommen. Einen ersten Stein aus Lateinamerika hatte es bereits im Januar 2019 gegeben: den Piedra Mar del Plata aus Argentinien.

Aus Nordamerika gibt es 2 Sorten: seit Januar 2019 den Jacobsville Sandstone und seit Juli 2019 den Tennessee „Marble”, beide aus den USA.

Die ersten Steine waren 2017 in die Liste aufgenommen worden. Die Initiative dazu ging aus von Naturstein-Experten in der Internationalen Union der Geowissenschaften (International Union of Geological Sciences, IUGS). Wir haten darüber berichtet.

Kürzlich wurden einige der Regelungen überarbeitet, da die Arbeit in der Praxis neue Denkanstöße gebracht hatte.

Im Folgenden die aktuell komplette Liste und die Jahre, in denen die Steine aufgenommen worden waren:

Dezember 2017:

Portland stone (UK)

Petit granite (Belgium)

Larvikite (Norway)

Podpêc limestone (Slovenia)

Hallandia gneiss (Sweden)

Carrara marble (Italy)

Februar 2018:

Villamayor sandstone (Spain)

Estremoz marble (Portugal)

Januar 2019:

Maltese Globigerina Limestone (Malta)

Jacobsville Sandstone (USA)

Lede stone (Belgium)

Welsh Slate (Wales)

Piedra Mar del Plata (Argentina)

Kolmården serpentine marble (Sweden)

Juli 2019:

Lioz Limestone (Portugal)

Alpedrete Granite (Spain)

Bath Stone (UK)

Macael Marble (Spain)

Makrana Marble (India)

Pietra Serena (Italy)

Rosa Beta Granite (Italy)

Tennessee „Marble” (USA)

Wir geben eine Hilfestellung für die Benutzung der GHSR-Homepage:

* Den aktuellen Stand der Liste erfährt man am besten auf http://globalheritagestone.com/igcp-637/igcp-achievements/. Jedoch stehen hier die älteren Information an erster Stelle, die neueren folgen darunter.

* Informationen zu den ausgewählten Steinen selbst findet man auf der Seite http://globalheritagestone.com/other-projects/ghsr/designations/. Aktuell gibt es dort die Informationen zu 15 der 22 Steinsorten aus der Liste. Die Datenbank wird fortlaufend aktualisiert.

* Eine Übersicht über Steine, für die ein Antrag auf Aufnahme in die Liste gestellt wurden findet sich unter http://globalheritagestone.com/other-projects/ghsr/interim-list/. Gelb sind in der Excel-Datei die Sorten markiert, für die ein Antragsverfahren läuft.

Global Heritage Stone Resource (GSHR)

(13.09.2019)