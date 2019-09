AKDOTEX: marmette in pietra naturale con trame innovative e mosaici in combinazioni praticamente infinite

Il marchio turco AKDO presenta la sua ultima collezione di design in prima mondiale a Verona

Alla Marmomacc 2019 in padiglione 11, G8

Nel settore delle marmette, le superfici 3D hanno rappresentato per qualche tempo un argomento importante. Dopo un lungo periodo di ricerca e sviluppo, il marchio turco AKDO presenta ora la sua nuova collezione AKDOTEX alla fiera Marmomac: le sue superfici riportano delle strutture fini e/o le marmette stesse sono composte da mosaici molto particolari.

Gli oggetti della collezione di marmette si ispirano principalmente a piante o fenomeni della natura: pioggia (rain), uccelli (birds), vimini (wicker)o legno (wood) sono alcuni esempi. Il design ricorda il rispettivo omonimo.

Altri oggetti raccolgono trame dalla cultura umana, come cornici (frame) o patchwork.

Le marmette esistono in 2 formati: rettangolare (30,5 x 61 cm) o quadrato (61 x 61 cm), lo spessore è 1 cm in entrambi i casi. Le marmette piastrelle sono disponibili nei marmi Carrara, Calacatta, Dark Olive e Marmara White. Alcuni oggetti sono disponibili solo in una selezione ridotta di materiale.

Nella collezione Mosaic viene aggiunta anche la composizione delle singole marmette alla selezione di queste superfici: le tessere sono combinate in molte forme geometriche con le strutture della collezione di marmette. “Tessera” è il termine tecnico per le tante piccole pietre che compongono un mosaico.

Ci sono anche delle tessere con una superficie lucida oppure con superfici o giunti in argento, oro o bronzo. Le possibili variazioni sono praticamente illimitate.

Molti dei nomi degli oggetti hanno un fascino mitico: Babylon, Bosphorus, Cheops o Machu Picchu, solo per citarne alcuni.

(20.09.2019)