AKDOTEX: Ladrilhos de rochas naturais com texturas inovadoras e como mosaicos em combinações praticamente infinitas

No setor de ladrilhos, superfícies 3D são tema central já há algum tempo. A grife turca AKDO finalmente apresenta na Marmomac, após longa pesquisa e desenvolvimento, sua nova coleção AKDOTEX: nela as superfícies trazem uma fina estrutura ou os ladrilhos em si são montados a partir de mosaicos muito especiais.

Os objetos da Tile Collection (coleção ladrilho) são em geral batizados com nomes de plantas ou fenômenos naturais: Chuva (Rain), Pássaros (Birds), Vime (Wicker) ou Madeira (Wood) são alguns exemplos. Cada design faz referência ao respectivo nome.

Paralelamente, também há objetos cuja textura se refere a artefatos humanos, como por exemplo Quadro (Frame) ou Retalhos (Patchwork).

Há ladrilhos em 2 tamanhos: retangulares (30,5 x 61 cm) ou quadrados (61 x 61 cm). A espessura é sempre de 1 cm. Estes ladrilhos estão disponíveis nos tipos de mármore Carrara, Calacatta, Dark Olive e Marmara White. Objetos exclusivos estão disponíveis apenas em reduzidas opções de materiais.

Na Mosaic Collection também se soma a estas superfícies a composição de cada ladrilho separadamente: as tesselas são compostas em muitas formas geométricas com as estruturas da Tile Collection. Tessela é o termo técnico para as muitas e minúsculas rochas de um mosaico.

Também há tesselas com superfícies polidas e igualmente superfícies ou juntas em prata, ouro ou bronze. As possibilidades de combinação são praticamente ilimitadas.

Muitos dos nomes dos objetos têm um apelo místico: Babylon, Bosphorus (Bósforo), Cheops (Quéops) ou Machu Picchu, para citar apenas alguns.

