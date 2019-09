„Percorsi d’Arte“ en la nave 1: Investigación y desarrollo sobre el objeto artístico de piedra natural

Las posibilidades para los escultores se multiplican gracias a las máquinas CNC y el hilo de diamante

La naturalidad de la piedra es este año el tema central de la Italian Stone Theater en la nave 1 de la Marmomac. Queremos señalar especialmente la presentación „Percorsi d’Arte“ (Caminos del Arte), organizada por segunda vez por Raffaello Galiotto: lo que muestran aquí 5 artistas internacionales no es solo arte sino también investigacion y desarrollo en torno al objeto artístico, por así decirlo.

La idea de la que parte Galiotto es que las máquinas CNC y el hilo de diamante ponen nuevas herramientas a disposición de los escultores, y estos deberían aprovecharlo. Las nuevas tecnologías „forman parte del lenguaje de nuestro tiempo“, nos dice en una entrevista. Al mismo tiempo, destaca que los artistas también tienen que desarrollar „un nuevo respeto“ por el material milenario y, entre otras cosas, evitar o reducir el desperdicio.

En „Percorsi d’Arte“, los participantes han explorado hasta dónde pueden llevar sus esculturas con las nuevas herramientas.

Presentamos a continuación brevemente los trabajos en el mismo orden en que aparecen en el comunicado de prensa de la feria:



En su obra „Diapason“, Nicolas Berthoux ha creado de forma simbólica una montaña a partir de una placa de piedra: con el hilo de diamante, extrae varias siluetas huecas del material. Después, las gira varias veces y las vuelve a juntar. Del espacio vacio que queda en la piedra, surge ahora una nueva montaña. La piedra utilizada es el mármol italiano Arabescato Orobico.

Producción: Cms; Proveedor de la piedra: Cave Gamba



Raffaello Galiotto, que de hecho es diseñador industrial, se ha defdicado de una forma muy original a resaltar el veteado como particularidad natural de algunos tipos de piedra. En „Symmetric“, crea en 3 ejemplos. Primero, un book-match (placas colocadas creando una imagen reflejada) – lo que hace coincidir las líneas del veteado natural en una simetría artificial. Después, trabaja la superficie con la tecnología disponible, lo que difumina de nuevo la estructura anterior. La simetría, por su parte, es también un principio de la naturaleza que se encuentra, entre otras cosas, en el rostro humano.

Producción: Emmedue; Software: DDX; Tratamiento de la superficie: Fila Industria Chimica; Proveedor de la piedra: Essegra International; Herramientas: Nicolai Diamant



Sylvestre Gauvrit advierte en su obra „Do not stop at the surface, dig deep to find the soul“ (No te pares en la superficie, excavando encuentras el alma), que el espectador no debería hacerse una idea solo en base a la apariencia de las cosas. Para ello, toma un bloque de piedra y corta un contorno. Las líneas laterales del contorno se reconocen enseguida en el material de partida. No obstante, el contorno está girado sobre sí mismo, hablando figuradamente, algo así como una cortina que ha sido movida por el viento.

Producción: Tyrolit Vincent



Jon Isherwood visitó una floristería y, después, le dió la vuelta a la naturaleza. En su obra „Flourish“ reproduce en piedra lo mejor que ofrece el mundo de las plantas: las flores. Es, en cierto modo, una petrificación facilitada por las tecnologías modernas. „Quiero revelar la belleza de la piedra haciendo que el mármol florezca“, se le cita en el documento de prensa.

Producción: Garfagnana Innovazione



En su obra „Wave’s Passage“, Cynthia Saw deja pasar, a través de la piedra, una ola con un par de idas y venidas. „Las huellas del tallado con máquina pueden acentuar el fluir de la forma“, señala.

Producción: Denver; Software: Taglio.





Además de las presentaciones de „Percorsi d’Arte“, queremos recomendar a los visitantes de la nave 1 la obra de Giuseppe Fallacara en el marco de „Lithic Garden“: esta profesora asociada del Politecnico de Bari ha creado, junto con Zaha Hadid Architecture, una estructura que muestra la estereotomía como antigua tecnología de la piedra que conduce al presente. El resultado son bóvedas que recuerdan un poco a las celdas de los monjes en antiguos monasterios. El nombre de la obra es „Klaustrum“.



Otra obra de Giuseppe Fallacara en la nave 1 de Marmomac 2019: „Lithic Fabric“ (Tejido lítico). Baldosas de mármol unidas por una red de acero que se pueden utilizar como cobertura decorativa de cualquier obra, o de protección solar como las hojas de hiedra.

Empresa: CNC Design die Francesco Brunetti

Marmomac, 25.-28. September 2019

Fotos: Marmomac

