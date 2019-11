La Fondazione per la Scultura in Peccia assegna 5 borse di studio 2021 per artisti nell’ambito dell’arte tridimensionale

Le candidature sono da inviare in formato elettronico entro il 31 marzo 2020

La Fondazione Internazionale per la Scultura assegna ogni anno, a partire dal 2020, delle borse di studio per artisti attivi nell’ambito dell’arte tridimensionale. La durata del soggiorno è prevista dall’inizio di maggio fino alla fine di ottobre. La giuria premia cinque artisti, che vivono e lavorano presso il CIS. La borsa di studio è di 1500 fr. al mese. Gli artisti hanno a loro disposizione un atelier personale, una postazione di lavoro in comune equipaggiata con gru da 20 tonnellate e tre laboratori con attrezzature per la lavorazione di vari materiali come la pietra (marmo), legno e metallo, ecc. Si alloggerà in singoli appartamenti nella Casa degli artisti situata nel centro del villaggio di Peccia. Le candidature sono da inviare in formato elettronico entro il 31 marzo 2020.

Possono candidarsi a una borsa di studio in atelier artisti/e professionisti/e che lavorano nell’ambito della creazione tridimensionale dopo il completamento della loro formazione presso una scuola superiore/accademia riconosciuta. Sono auspicabili almeno 1-2 anni di esperienza professionale. Possono anche candidarsi artisti attivi nell’ambito dell’arte tridimensionale senza una formazione formale, se lavorano professionalmente come artisti/e professionisti/e da almeno cinque anni ed hanno esposto le loro opere al pubblico (in gallerie, luoghi d’arte, musei) almeno 3 volte o hanno esposto almeno 3 loro opere in un luogo pubblico.

Ulteriore informazioni

Le cinque borse di studio 2020

(30.11.2019)