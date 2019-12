„Flâneur d’Or”: 10.000 € per idee capaci di favorire la mobilità pedonale

Il concorso viene organizzato da Mobilità pedonale Svizzera, dall’Ufficio federale delle Strade (USTRA) e da altri partner

Il concorso „Flâneur d’Or – premio infrastrutture pedonali“ intende premiare infrastrutture per spazi pubblici capaci di favorire la mobilità pedonale ed aumentare la qualità, l’attrattiva e la sicurezza degli spostamenti a piedi. In palio ci saranno una somma di 10’000 franchi, donata da BURRI public elements SA, e diversi altri riconoscimenti. Altri progetti, possibilmente almeno uno per ogni categoria seguente, ricevono un premio distintivo.

Le categorie:

* concetti e piani direttori inerenti alla mobilità, linee guida,

* infrastrutture a favore dei pedoni su strade cantonali,

* infrastrutture a favore dei pedoni su strade secondarie comunali, sentieri e piazze,

* interfacce tra pedoni e trasporti pubblici.

I nomi dei vincitori saranno proclamati nel corso di una cerimonia di premiazione e i loro progetti saranno pubblicati nelle riviste specializzate „Comune Svizzero“ e „Hochparterre“.

Il concorso viene organizzato da Mobilità pedonale Svizzera, è sostenuto dall’Ufficio federale delle Strade (USTRA) e da altri partner.

L’iscrizione e la documentazione allegata devono pervenire a „Mobilità pedonale Svizzera“ entro il 30 marzo 2020.

Fonte: Mobilità pedonale Svizzera

(05.12.2019)