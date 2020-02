Erste Vereinbarungen unterzeichnet für „Marble Warsaw” vom 4. bis 6. Juni 2020 in der polnischen Hauptstadt

Zum ersten Mal veranstaltet İZFAŞ, Organisator der „Marble Izmir”, eine Messe im Ausland / In Warschau wird Naturstein, Keramik, Design, Verbrauchsmaterial, Logistik und Technik gezeigt

Latest news: Die „Marble İzmir” (01.-04. April 2020) wird wieder die „Young Creative Ideas Platform” (Plattform für junge kreative Ideen) präsentieren (siehe unten).

„Marble İzmir”, eine globale Marke mit großem Erfolg im Natursteinsektor, bringt ihre 26-jährige Erfahrung nach Europa. Im Rahmen dieses Konzepts wurden die ersten Abkommen für die neue Messe „Marble Warsaw” unterzeichnet. Sie wird am bedeutendsten Handelsstandort Mitteleuropas, in der polnischen Hauptstadt Warschau, stattfinden.

Die internationale „Marble İzmir”, von der Messegesellschaft İZFAŞ organisiert und von der Stadtverwaltung İzmir veranstaltet, passt also sozusagen nicht mehr in ihre Kleider. İZFAŞ bereitet sich darauf vor, nach der 26. Marble İzmir, die vom 1. bis 4. April 2020 auf dem Gelände Fuar İzmir stattfinden wird, erstmals eine Messe im Ausland zu organisieren.

Türkischer Stein kommt in Europa an

Marble İzmir, die in den letzten fünf Jahren 269.588 Besucher aus Asien, Europa, Afrika und Amerika mit einer Fläche von 268.211 Quadratmetern und 5128 Teilnehmern begrüßt hat, bringt ihre 26-jährige Erfahrung nach Europa.

Die Schau in Warschau, die ihren Teilnehmern die Möglichkeit bietet, neue Kunden in Europa zu finden, findet auf der Ptak Warsaw Expo statt, dem größten Ausstellungszentrum Mitteleuropas unter den UFI-Ausstellungszentren mit 143.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche.

Die Türkei, die bislang nur 2,761 Millionen zu den insgesamt 166,161 Millionen US-Dollar an Naturexporten Polens beigesteuert hat, strebt nun diesen gesamten Betrag an.

Das Ziel der Messe in Warschau ist, Kunden in Polen, Skandinavien, Osteuropa und Russland zu gewinnen und damit die Rolle der Türkei im Natursteingeschäft zu stärken. In die Messe in Warschau ist auch die Keramikindustrie einbezogen, um den Bausektor in Polen und Europa anzusprechen. Darüber hinaus ist geplant, Unternehmen mit Designprodukten, Verbrauchsmaterialien, Logistik und Maschinen als Aussteller zu gewinnen.

Ein wichtiger Schritt für türkischen Naturstein

IZFAS-Generaldirektor Canan Karaosmanoğlu Alıcı erklärte, man habe weltweit große Anstrengungen unternommen, um die türkische Natursteinbranche zu der ihr gemäßen Bedeutung zu bringen. „Indem wir alle Institutionen in unserem Land zusammenbringen und unsere Aktivitäten weltweit ausdehnen, werden wir zu einem neuen Akteur auf der globalen Bühne. Die gegenwärtige Epoche der Türkei und der Weltwirtschaft birgt viele Chancen und Risiken. In diesem Prozess lassen wir nicht nach, Marken zu setzen und zum Handel unserer Branche beizutragen. Zusätzlich dazu nutzen wir neue Möglichkeiten und schaffen neue Kooperationen. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Messe, die wir mit 25 Jahren Erfahrung und der Unterstützung der geschätzten Branchenvertreter organisieren, ein sehr wichtiger Schritt ist, dass der türkische Naturstein die Anerkennung bekommt, die er verdient.“

„Young Creative Ideas Platform”

Die Marble Izmir wird wieder die „Young Creative Ideas Platform” (Plattform für junge kreative Ideen) zeigen. Designstudenten und Mitarbeiter professioneller Studios zwischen 18 und 30 Jahren haben dafür Alltagsprodukte aus Naturstein entwickelt und produziert. Die Objekte werden laut Pressebüro der Messe sich durch „Authentizität, Kreativität, Umweltfreundlichkeit und Verwendbarkeit“ auszeichnen. Der Wettbewerb findet zum dritten Mal statt. Wie im letzten Jahr wird das Thema wieder „Different“ (Anders) sein.

(28.02.2020)