Gesucht: Steinbildhauer für das 27. Internationale Skulpturensymposium in Sprimont, Belgien Veranstaltung vom 14. bis 30. August in der Region Wallonien / Kein Honorar, aber kostenlose Verpflegung, Unterkunft und die Möglichkeit, die Arbeit zu verkaufen Teilnehmer: internationale professionelle Bildhauer Honorar: keins. Kostenloses Essen und Unterkunft in der Nähe des Symposiums. Reisekosten werden nicht erstattet. Autorenrechte: Die Werke werden ein Jahr lang im Centre d’interprétation de la pierre (CIP) oder an einem anderen öffentlichen Ort ausgestellt. Bei Verkauf während dieser Zeit oder früher während des Symposiums erhalten die Organisatoren 10% des Verkaufspreises. Wenn der Künstler das Werk nach 24 Monaten nach dem Symposium nicht zu sich nimmt, geht es in das Eigentum des CIP/Steinmuseum über. Material: Stein wird vom Veranstalter zur Verfügung gestellt Wo: Centre d’Interpretation de la Pierre (CIP), Sprimont, Belgien Wann: 14. – 30. August 2020 (Teilnehmer müssen am 13. August vor Ort sein) Bewerbungsschluss: vor dem 30. März 2020 Arbeiten: Die Künstler arbeiten im Freien mit ihren eigenen Werkzeugen. Kompressor bei Bedarf. Thema: kein Thema. „Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf und zeigen Sie uns Ihre ganze Kreativität“, heißt es in der Information. Und: „Ziel des Symposiums ist es, den Charakter des Steins zu präsentieren.“ Veranstalter: Centre d’interprétation de la pierre, Les Carrières de Sprimont, Les Carrières de Préalle; Unterstützung aus der Region Wallonien, der Provinz Lüttich, der Stadt Sprimont und dem örtlichen Tourismusbüro Download Informationen Anmeldeformular Centre d’interprétation de la pierre (CIP) See also:

(06.03.2020)