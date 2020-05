Der Kunstverein Donnersbergkreis e.V. bietet für 2021 und 2022 wieder je ein dreimonatiges Stipendium in dem Städtchen Obermoschel in der Pfalz

Der Kunstverein Donnersbergkreis e.V. bietet für 2021 und 2022 wieder das dreimonatige Stipendium „Ländliche Begegnungen“.

Vorzugsweise von Mai bis August kann ein bildender Künstler(in) mietfrei in einer geräumigen Atelierwohnung in dem Städtchen Obermoschel in der Pfalz bewohnen. Dazu kommen 3000 € als Stipendium.

Das Stipendium bietet laut Ausschreibung die Chance, „in die Stille abzutauchen, zu den eigenen Wurzeln vorzudringen und sich dem pausenlosen ,Input‘ der Stadt zu entziehen“. Der Donnersbergkreis hat den Sitz seiner Kreisverwaltung in Kirchheimbolanden. Obermoschel hat rund 1000 Einwohner, und hat einen gewissen Bekanntheitsgrad wegen eines Menhirs im Wald.

Bewerben können sich bildende Künstler aller Disziplinen, ausgenommen aus technisch-praktischen Gründen Plastik. Kleine plastische Techniken sind nach Rückfrage eventuell möglich.

Bewerbungsschluss ist am 30. Mai 2020.

Stipendium „Ländliche Begegnungen“

(02.05.2020)