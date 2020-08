Stipendium der Stiftung Peter Jacobi in Höhe von 30.000 € für einen bildenden oder darstellenden Künstler/in

Bewerber mit „überzeugendem Werk“ sollen die Chance bekommen, im Jahr 2021 in Pforzheim ein Projekt zu entwickeln und an der dortigen Hochschule einen Lehrauftrag auszuführen

Stipendium der Stiftung Peter Jacobi für Kunst und Design in Höhe von 30.000 €. Mit dem Stipendium verbunden ist eine Abschlussausstellung in Pforzheim und ein Lehrauftrag über künstlerische Grundlagen an der Fakultät für Gestaltung der Hochschule Pforzheim.

Bewerber: Künstler und Designer (und die jeweiligen *innen) aus den Bereichen Malerei, Grafik, Skulptur, Performance, Installation, Fotografie, Video etc. Sie können auch aus dem Ausland kommen, müssen jedoch deutsch sprechen. Voraussetzung ist, dass sie bereits ein überzeugendes Werk beziehungsweise künstlerisches Programm vorweisen. Das Stipendium soll dazu dienen, ein Projekt zu realisieren und insofern das Gesamtwerk des Künstlers weiter zu entwickeln.

Ort und Zeit des Stipendiums: vom 01. März 2021 bis 28. Februar 2022. Der Künstler soll in diesem Zeitraum in Pforzheim wirken, jedoch kann er seinen Aufenthalt flexibel gestalten. Gegebenenfalls können die Veranstalter bei der Quartierssuche helfen.

Bewerbungsschluss: 15. Oktober 2020

Veranstalter: Stiftung Peter Jacobi für Kunst und Design in Kooperation mit der Stadt Pforzheim, der dortigen Hochschule und dem Kunstverein.

Hintergrund, wie in der Online-Ausgabe der Pforzheimer Zeitung beschrieben: Der Bildhauer und Hochschullehrer Peter Jacobi (84) hatte vor 3 Jahren verfügt, dass nach seinem Tod sein Vermögen in einer Stiftung Positives für die Kunst tun soll. Mittlerweile sind sich alle Beteiligten einig, dass man die Finanzmittel sozusagen auch schon vorzeitig einsetzen kann, zumal weitere Mittel von der Pforzheimer Jens-Eberhard-Stiftung dazugekommen sind. „Ich möchte Künstler fördern, die eine überzeugende Idee haben, aber finanzielle Mittel benötigen, um ihr Projekt realisieren zu können“, zitiert die Zeitung Peter Jacobi. Ziel ist auch, Pforzheim als Stadt der Kunst herauszustellen.

Stiftung Peter Jacobi für Kunst und Design

Hochschule Pforzheim

Pforzheimer Zeitung

(05.08.2020)