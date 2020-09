Am Steinzentrum in Wunsiedel findet vom 30. September bis 02. Oktober 2020 der Kurs „Fresko- oder Frischmalerei“ statt

Kunstbegeisterte Anfänger und Fortgeschrittene sind herzlich willkommen

Das Europäischen Fortbildungszentrum für das Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk (EFBZ) in Wunsiedel hat uns die folgende information geschickt:

Die Fresko- oder Frischmalerei ist eine Form der Wandmalerei. Hierbei werden die zuvor in Wasser eingesumpften Pigmente auf den frischen Kalkputz aufgetragen. Bei der Trocknung des Kalkes werden die Farben dauerhaft in den Putz eingebunden. Deshalb sind diese Wand- und Deckenbilder auch noch nach Jahrtausenden gut erhalten.

Berühmte Beispiele dafür sind die Wandmalereien in Pompeji, das Deckengemälde in der Sixtinischen Kapelle von Michelangelo oder das Deckenfresko von Tiepolo in der Residenz in Würzburg.

Doch bevor die Teilnehmer unseres Kurses mit dem Titel „Fresko- oder Frischmalerei“ selbst zu Farbe und Pinsel greifen können, ist erst einmal körperlicher Einsatz gefragt. In der Werkstatt wird Mörtel aus Kalk, Sanden und Marmormehl angerührt. Damit werden die vorbereiteten Platten mehrschichtig verputzt. Die Kursteilnehmer kommen ganz schön ins Schwitzen. „Da schätzt man die Arbeit der Handwerker umso mehr“, scherzte eine der Teilnehmerinnen im letzten Kurs. Zusätzlich reiben die Teilnehmer die Farben für ihre Kunstwerke selbst an, wie es seit jeher auch die großen Künstler handhabten.

Neben den praktischen Arbeiten erweitern die Kursteilnehmer beim dreitägigen Fresko-Kurs auch ihr theoretisches Wissen. Kursleiterin Carolin Pfeuffer referiert über die Technik und Geschichte der Freskomalerei und über Farben und Pigmente.

Die Kursteilnehmer kommen aus ganz Deutschland und zeigen sich begeistert vom Steinzentrum und der Umgebung. Der Kurs ist immer ein voller Erfolg und die Teilnehmer nehmen alle stolz und zufrieden ihre selbst gestalteten Kunstwerke mit nach Hause.

Der nächste Fresko-Kurs findet vom 30. September bis 02. Oktober 2020 statt.

Das Europäische Fortbildungszentrum bietet eine breite Palette von Weiterbildungen an. Stets aktualisierte Informationen und Anmeldeformale zu den unterschiedlichen Kursen gibt es auf der Internetseite des Fortbildungszentrums.

Europäisches Fortbildungszentrum in Wunsiedel (EFBZ), Mail, Telefon: 09232-1038.

(26.09.2020)