Wettbewerb zur temporären künstlerischen Gestaltung des Martin-Mayer-Stegs am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt

Im Vorlauf der Internationalen Bauausstellung 2027 soll die Vorort-Haltestelle für die Passanten ein Gesicht bekommen und eine Wertschätzung erlangen

Was: Neugestaltung des Martin-Mayer-Stegs am Bahnhof Bad Cannstatt, Motto: „Transit – Kunst am Steg“

Offen für: Kreativ- und Kulturschaffende, Künstlerinnen und Künstler sowie Gruppen und Kooperationen aller Sparten. Mehrfachbewerbungen sind nicht möglich. Künstlergruppen gelten als eine Bewerbung.

Verfahren: in der 1. Stufes des Wettbwerbs reichen die Künstler ihre Ideen skizzenartig “knapp und plakativ” ein, wie es in den Unterlagen heißt. Ein Honorar gibt es dafür nicht.

Aus den Einreichungen werden 5 Teilnehmer ausgewählt, die ihre Ideen weiter ausarbeiten. Sie bekommen dafür je 1000 €. Aus diesem Kreis wählt die Jury einen Sieger aus: ihm/ihr steht für die Realisierung der Arbeit ein Budget von 50.000 € brutto zur Verfügung. Die Summe umfasst das Honorar sowie die Kosten für Material und Aufbau. Die Realisierung des Entwurfs soll im Sommer 2021 erfolgen.

Aufgabe: Der massive Betonsteg aus den 1980er Jahren ist ein Un-Ort, an dem man sich nur aufhält, um anderswo hinzugelangen. Er ist ein Kind seiner Zeit und der damaligen Verkehrsplanung, gleichzeitig aber eine wichtige Verbindung zur Altstadt und entsprechend stark frequentiert. Im Zusammenhang mit der Bauausstellung 2027 ruft die Landeshauptstadt Stuttgart nun zu Gestaltungsvorschlägen auf, die unter dem größeren Rahmen „Ankommen in Bad Cannstatt“ dem Steg und dem Drumherum ein erkennbares Gesicht und einen Aufenthaltswert geben sollen.

Die Aufgabe umfasst Gestaltungen für

* alle Oberflächen des Stegs (auch Unterseiten und Geländer),

* die Glasüberdachung,

* die (Roll-)Treppenauf- beziehungsweise -abgänge,

* den Durchgang Parkhaus.

Es handelt sich um eine temporäre Installation.

Materialien und Gestaltungen: die Künstler sind frei in der Wahl der Materialien. Zu beachten ist jedoch, dass die Kunstinstallation der Witterung ausgesetzt ist. Den Verkehrsfluss einschränkende oder gefährdende Ideen (z.B. tief in den Straßenraum hängend, Absturz- oder Stolpergefahr) können nicht umgesetzt werden. Außerdem muss die Realisierung ohne Eingriff in den Verkehrsfluss rund um den Wilhelmsplatz möglich sein. Auch muss es später möglich sein, das Werk wieder restlos zu entfernen.

Einreichung: schlüssige Darstellung der Idee auf maximal einer DIN A4-Seite; Skizzierung der Idee mit Plan, Bildern etc; Kurzbiografie des Künstlers; Auswahl bisheriger Arbeiten; Erklärung zur Autorenschaft.

Einreichungsschluss: 11. Januar 2021

(11.12.2020)