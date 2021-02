Miszellen: Ausschreibungen für Künstler

* New: Die Kunsthalle Tallinn (Estland) bietet in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut Estland ein neues Artist in Residence-Programm für in Deutschland lebende professionelle Künstler. Das Programm ermöglicht einen zweimonatigen Aufenthalt vom 1. August bis 30. September 2021 in einem Studio-Apartment im Zentrum von Tallinn. Das Stipendium umfasst sowohl einen Zuschuss für die Lebensunterhaltskosten als auch die Rückerstattung von Reisekosten. Bewerbungsschluss ist am 28. Februar 2021.

https://www.goethe.de/de/kul/ser/rep/tal.html

* Künstlerinnen aller Sparten der Bildenden Kunst können sich bis zum 13. Februar 2021 auf das Schwalenberg-Stipendium des Landesverbandes Lippe für Bildende Kunst bewerben.

https://www.landesverband-lippe.de/angebote/kulturfoerderung/stipendium/

* 30 Internationale Künstler sind eingeladen, für eine Ausstellung einen der 30 Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte in ihrer Bildsprache zu interpretieren. Medien sind Malerei, Zeichnung, Fotografie und Mixed Media. Das Format 80×80 cm ist zwingend vorgegeben. Bewerbungsschluss ist der 28. Februar 2021. Veranstalter ist der Verein Pictures for the Human Rights e.V.

https://www.picturesforthehumanrights.de/Fuer-Kuenstler/

* „Zeit aus den Fugen“ ist das Thema des 12. Kunstpreises der Stadt Wesseling in den Sparten Malerei, Fotografie, Skulptur/Objekt. Bewerbungen bis zum 31. März 2021.

http://kunstverein-wesseling.de/2021.html

„Makellos?“ ist das Thema des Kunstpreises der Stadt Limburg, auf den sich Künstler bundesweit bis zum 09. März 2021 mit einem Ausstellungskonzept bewerben können.

https://www.limburg.de/Kunstpreis

* Bewerbungen für die 26. Kunstmesse im Frauenmuseum Bonn in Kombination mit dem Renate-Hendricks-und-Valentine-Rothe-Preis sind für Künstlerinnen bis zum 31. März 2021 möglich.

https://www.frauenmuseum.de/kunstmesse-2021/

* Vier internationale Künstler können sich bis zum 21. Februar 2021 auf das 4. Internationale Sommeratelier und Künstlerstipendium der Stadt Aschersleben bewerben.

https://www.aschersleben.de/cms/index.php?id=304

See also: unser Kalender mit (Stein-)Bildhauersymposien