Türkische Designstudenten zeigten wieder viel versprechende Ideen für Alltagsprodukte aus oder mit den Natursteinen des Landes

Zum 3. Mal fand auf der Messe Marmor Izmir die „Young Creative Ideas Platform“ (Plattform für junge und kreative Ideen) statt

Die Messe Marble in Izmir richtet seit 2018 die „Young Creative Ideas Platform” (Plattform für junge und kreative Ideen) aus, in deren Rahmen Designstudenten Alltagsprodukte mit Naturstein entwickeln sollen. Wegen Corona hatte es 2020 zwar eine Ausscheidung gegeben, jedoch waren die prämierten Projekte nicht der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Das wurde 2021 auf der 26. Ausgabe der Messe nachgeholt.

Das Motto des Wettbewerbs war wie im Jahr zuvor „Anders“. Die Ergebnisse waren viel versprechend.

Eine Besonderheit ist, dass Natursteinfirmen von Anfang an im Wettbewerb mitwirken und dass sie am Ende die Prototypen herstellen, die ausdrücklich für eine Produktion in großen Stückzahlen konzipiert sind. Deshalb gibt es bei dem Wettbewerb auch einen Preis für Zusammenarbeit, mit dem die Kooperation zwischen Designer und Unternehmen prämiert wird. Er wurde zweimal vergeben.

Die Hauptgewinne sind mit 10.000 türkischen Lira (umgerechnet derzeit etwa 1200 US-$) dotiert, was eine Verdoppelung des Preisgeldes der Vorjahre war. Sie wurden dreimal vergeben. Zudem gab es einen Sonderpreis des Verbands EIB (Aegean Exporters‘ Associations).

Wir zeigen die Arbeiten der Preisträger – diesmal allesamt Frauen – und die Einreichungen, die zwar keinen Preis bekamen, aber eine Nominierung für die Produktion gewonnen hatten.

Insgesamt gab es mehr als 300 Einreichungen.

Die Namen der Jurymitglieder findet man auf der Webpage des Wettbewerbs.

„Young Creative Ideas Platform” (türkisch)

Renderings: Studenten

Fotos: Marble Izmir / Peter Becker

See also:



(11.10.2021)