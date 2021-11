Für den Bau der Belagerungsrampe bei Lachisch im alten Königreich Juda organisierte die assyrische Armee den Abbau und Transport von etwa 3 Millionen Steinen aus der Umgebung

Wahrscheinlich wurde jeder Block mit etwa 6,5 kg Gewicht von Kriegsgefangenen oder Zwangsarbeitern von Mann zu Mann weitergegeben

Die Assyrer verfügten über eine mächtige und gut ausgerüstete Armee, die im frühen achten Jahrhundert v. Chr. eine wachsende Rebellion in der südlichen Levante rasch niederschlug. Im Jahr 721 v. Chr. wurde das Königreich Israel erobert. Zwanzig Jahre später griff das assyrische Heer das Königreich Juda an, belagerte dessen wichtigste Stadt Jerusalem und griff die zweitwichtigste Stadt, Lachisch, der heutige Tell ed-Duwer, direkt an.

König Sennacherib selbst begab sich nach Lachisch, um die Zerstörung der Stadt zu beaufsichtigen. Sie begann damit, dass seine Armee eine Rampe baute, um die Mauern der auf einem Hügel gelegenen Stadt zu erreichen. Diese Rampe ist das einzige erhaltene Beispiel für die militärische Stärke der Assyrer im gesamten Nahen Osten. Nun hat ein Archäologenteam zum ersten Mal rekonstruiert, wie die assyrische Armee die Rampe gebaut und zur Eroberung genutzt haben könnte.

Das Team unter der Leitung von Professor Yosef Garfinkel und Dr. Madeleine Mumcuoglu vom Institut für Archäologie an der Hebräischen Universität Jerusalem (HU) sowie den Professoren Jon W. Carroll und Michael Pytlik von der Oakland University, USA, stützte sich auf eine Vielzahl von Quellen zu diesem historischen Ereignis. Die große Menge an Informationen umfasst biblische Texte (2. Könige 18,9-19,37; 2. Chronik 32; Jesaja 36-37), Ikonographie (Steinreliefs, die assyrische Schlachtszenen darstellen) und akkadische Inschriften, archäologische Ausgrabungen und Drohnenaufnahmen aus der Gegenwart.

Laut Garfinkel machen die Funde an der Fundstelle deutlich, dass die Rampe aus kleinen Felsbrocken von jeweils etwa 6,5 kg errichtet wurde. Ein großes Problem für die assyrische Armee war die Versorgung mit solchen Steinen: etwa drei Millionen wurden benötigt.

Woher stammten sie? Das Sammeln von Brocken von den Feldern in der Umgebung würde viel Zeit in Anspruch nehmen und den Bau der Rampe verzögern. Eine bessere Lösung wäre es, die Steine so nah wie möglich am Ende der Rampe zu gewinnen. „In Lachish gibt es in der Tat eine freiliegende Klippe aus dem örtlichen Grundgestein, genau an der Stelle, an der man sie erwarten würde“, sagt Garfinkel.

Die Forschungen deuten darauf hin, dass der Bau der Rampe etwa 80 Meter vor den Mauern der Stadt Lachisch begann. Die Steine wurden entlang von Menschenketten transportiert und dabei von Mann zu Mann von Hand weitergegeben. Bei vier parallel arbeitenden Menschenketten, die rund um die Uhr im Einsatz waren, konnten nach Garfinkels Berechnungen jeden Tag etwa 160 000 Steine bewegt werden.

„Zeit war das Hauptproblem der assyrischen Armee. Hunderte von Arbeitern arbeiteten Tag und Nacht, um Steine zu transportieren, möglicherweise in zwei Schichten zu je 12 Stunden. Die Arbeitskräfte waren wahrscheinlich Kriegsgefangene oder Zwangsarbeitern aus der örtlichen Bevölkerung. Die Arbeiter wurden durch massive Schilde geschützt, die am nördlichen Ende der Rampe aufgestellt waren. Diese Schilde wurden jeden Tag um einige Meter in Richtung Stadt vorgeschoben“, so Garfinkel.

In etwa 25 Tagen könnte die Rampe, die die Form eines riesigen dreieckigen Keils hatte, die Stadtmauern erreicht haben. „Dieses Modell geht davon aus, dass die Assyrer sehr effizient waren, sonst hätte die Fertigstellung Monate gedauert“, so Garfinkel.

Tatsächlich erwähnte der Prophet Jesaja, der Ende des achten Jahrhunderts v. Chr. lebte und Augenzeuge der Ereignisse war, die assyrische Armee in einigen seiner Prophezeiungen. Er beschreibt die Soldaten als eine mächtige, übernatürliche Macht: „Keiner von ihnen ist müde, keiner von ihnen stolpert, keiner von ihnen schläft oder ist schläfrig, keiner von ihnen hat den Gürtel offen, keiner von ihnen hat einen zerrissenen Sandalenriemen.“ (Jesaja 5:27).

Die Ergebnisse wurden im Oxford Journal of Archaeology veröffentlicht.

Quelle: Hebräische Universität von Jerusalem

(18.11.2021)