Ein 2022 mit Liebe, Erfolg, Zufriedenheit und in Frieden

Stone-Ideas.com macht nun ein paar Tage Ferien: die nächste Ausgabe erscheint mit einem neuen Eintrag in unserem STONE FINDER am Sonntag, 09. Januar 2022

Wofür wir uns bei dieser Gelegenheit wieder einmal bedanken möchten, sind die vielen wunderbaren Ideen mit Naturstein aus der ganzen Welt, die uns zugegangen sind und über die wir berichten durften. Es gibt nichts Schöneres auf der Welt als die Kreativität der Menschen…

…und die Pracht der Natur.

Wir zeigen deshalb einmal mehr Fotos der Apollo-Missionen, diesmal in einer Nachbearbeitung durch Toby Ord, Philosoph am Future of Humanity Institute (Institut für die Zukunft der Menschheit) der Universität Oxford in England. Er hat gerade ein Buch über die anhaltende Bedrohung der Menschheit durch Atomwaffen geschrieben („The precipice: existential risk and the future of humanity“) und für das Titelbild eine solche Aufnahme nachbearbeitet.

Auf seiner Webpage zeigt Ord weitere Aufnahmen und auch, wie sich die bearbeiteten Versionen von den Originalen unterschieden.

Wir zeigen (oben) den Blick auf die Erde der Apollo-13-Mission, aufgenommen 2 Tage vor der Explosion an Bord.



Und die „Blue Marble“ (Blaue Murmel) von Apollo 17.

„Earth Restored“ (Die Erde wiederhergestellt) nennt Toby Ord sein Foto-Projekt.

Wir freuen uns auf 2022. Bleiben Sie gesund.

Das Team um Peter Becker,

Chefredakteur

Earth Restored

STONE FINDER

(01.01.2022)