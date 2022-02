Appel pour un artiste qui réalise une sculpture monumentale en bois, essence séquoia, pendant le festival „Art et Passion du Bois“ du 20 au 28 août 2022, au village de Bréville en pays de Cognac

Quoi: 20èmeanniversaire du festival „Art et Passion du Bois“

Où: Bréville en pays de Cognac (Charente)

Quand: du 20 au 28 août 2022

Qui peut se candidater: un artiste (français où international) qui veut créer une sculpture monumentale en bois, essence séquoia, d’une hauteur de 2 m à 2,50 m maximum

Conditions d’admission: l‘appel à candidature est exclusivement réservé aux sculpteurs professionnels inscrits au Répertoire des Métiers, à la Maison des Artistes ou relevant des professions libérales comme artistes indépendants dûment déclarés (joindre les justificatifs). Le candidat retenu pour ce projet s’associe à l’objet d’Intérêt Général de l’association en adhérant à celle-ci. Cette adhésion est de 5 €.

Thème: libre

Rémunérations:

* le sculpteur recevra à la fin du festival une somme de 2000 €.

Pour un sculpteur français, il sera indemnisé de ses frais kilométriques à hauteur de 0.25 € du kilomètre (dans la limite de 300 €). Pour un sculpteur étranger, il sera remboursé sur présentation des justificatifs originaux (titre de transport, carburant, péage) dans la limite de 500 €.

* L’organisateur assurera la restauration et l’hébergement du sculpteur du 20 au 29 août.

* L’artiste sculpteur devra apporter ses outils personnels. L’organisateur fournira le bois, l’huile, l’essence et prendra en charge les frais inhérents au système d’ancrage et à la protection de l’œuvre.

* L’œuvre réalisée devient la propriété de la municipalité de Bréville. Une commission sur les ventes de 10% est retenue par organisateur.

Inscription: au plus tard le 1er mars 2022

Contexte: l’organisateur du festival est l‘association ARBBRE „ARt et Bois à BREville“. L‘évènement est un rendez-vous pour les amateurs du bois et des métiers d’Art avec l‘objectif est de promouvoir les métiers d’art du bois tout en valorisant les savoir-faire et la création en milieu rural. Grâce à la qualité des pièces réalisées et présentées, années après années, au professionnalisme des artistes, des artisans et des exposants et à un plan de communication efficace, le festival a su fidéliser plusieurs milliers de visiteurs et acheteurs intéressés.

A l’occasion du 20ème anniversaire, le BOIS s’ouvre à tous les Métiers d’Art.

Les temps forts de la programmation seront :

* La réalisation d’une sculpture monumentale,

* Des rencontres internationales de tournage sur bois et de sculpture,

* Une exposition thématique riche,

* Des stages, démonstrations, conférences et animations,

* Une soirée festive le samedi 27 avec une animation musicale,

Une exposition vente dans les rues du village des artisans métiers d’art.

Dossier d’inscription: download

Association ARBBRE „ARt et Bois à BREville“

(06.02.2022)