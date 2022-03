Aufruf an Steinbildhauer und Künstler, Vorschläge für Kunstobjekte für 2 Eingänge am Hanauer Hauptfriedhof einzureichen

Dem Gewinner/den Gewinnern stehen je 7000 € zur Verfügung als Honorar und für die Realisierung

Was: Kunstobjekte für zwei Eingänge zum Hauptfriedhof in Hanau (Ausschreibungstitel: „Eingangsbereiche Hauptfriedhof Hanau“)

Wo: Hanau

Was: der Hanauer Hauptfriedhof stammt aus dem Jahr 1846. Er liegt im Freigerichtviertel, das aktuell aufgewertet werden soll. In diesem Zusammenhang sollen die Friedhofseingänge Birkenhainer Straße beziehungsweise Dettinger Straße mit Kunstwerken „dauerhaft akzentuiert“ werden, wie es in der Ausschreibung heißt. Ziel ist außerdem, zu mehr Kunst im öffentlichen Raum zu kommen.

Thema: „Willkommen sind alle Projektvorschläge, die sich mit der Atmosphäre des Friedhofs als Sozialraum, dem Kreislauf des Lebens sowie den Ritualen des Sterbens in verschiedenen Religionen und Kulturen befassen und damit in den Friedhof als besonderen Ort einleiten“. Ausdrücklich „nicht erwünscht“ sind Bezüge zu Märchen, obwohl oder weil Hanau jährlich die Gebrüder-Grimm-Festspiele veranstaltet. Bei den Einreichungen ist zu berücksichtigen, dass die beiden Portale samt der Friedhofsmauer unter Denkmalschutz stehen: „Vorgesehene Kunstwerke müssen sich sensibel und rücksichtsvoll in den gestalterischen Kontext einfügen.“

Material: Stein oder Metall. „Die Werke sollen auf die Pfosten der Eingangstore aufgesetzt werden und müssen reversibel sein”, laut Ausschreibung. Neben jedem Objekt werden Informationen zu Arbeit und Urheber angebracht.

Wer kann sich bewerben: Handwerker (Steinbildhauer) und Künstler mit abgeschlossener Ausbildung beziehungsweise Studium. Es gibt keine Altersbeschränkungen, jedoch sind nur Bewerbungen aus Deutschland möglich.

Bewerbungsschluss: 25. April 2022

Verfahren: die Auswahl der Bewerber erfolgt zweistufig: aus allein Einreichungen wählt die Jury zunächst 7 Teilnehmer aus. Diese sind aufgefordert, ihren Vorschlag weiterzuentwickeln; dafür erhalten sie ein Honorar von je 250 €. Aus diesem Kreis wird der Gewinner beziehungsweise werden die 2 Gewinner ausgewählt. Pro Objekt gibt es 7000 € als Honorar sowie für die Ausfertigung und den Transport des Werkes. Die Aufstellung übernimmt der Bauhof der Stadt. Es wird erwartet, dass die ausgewählten Teilnehmer an der Entscheidungssitzung der Jury teilnehmen.

(09.03.2022)