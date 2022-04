Aufruf an internationale Bildhauer und Künstler für das „Symposium für Frieden und Demokratie” im Sommer 2023 in der Nähe von Kaiserslautern

In einem 2-stufigen Verfahren werden 25 Teilnehmer ausgewählt, die jeweils 5000 € plus Unterkunft und Verpflegung erhalten

Was: Internationale Künstler können sich für das „Symposium für Frieden und Demokratie” bewerben. Aus dem Kreis dieser Bewerber werden in der zweiten Stufe des Auswahlverfahrens 25 ausgewählt, ihre Idee während des Symposiums zu verwirklichen.

Wo: Rheinland-Pfalz in der Nähe von Kaiserslautern

Wann: Sommer 2023

Wer kann sich bewerben: freie Bildhauer oder Künstler und Gruppen. „Wir freuen uns auf Ihre interessanten, neuen und vielleicht auch ungewöhnlichen Vorstellungen, die wir gerne mit Ihnen umsetzen möchten”, wie es in den Unterlagen heißt. „Erbeten werden Entwürfe, die als Solitärskulptur oder auch als raumgreifende mehrteilige Gestaltung ausgeführt werden. Konzepte aus dem erweiterten Bereich der Skulptur und der Land Art sind ausdrücklich erwünscht.“

Thema: Frieden, Demokratie, Völkerverständigung. „Gerade in der heutigen Zeit ist die Arbeit für den Frieden aktueller denn je zuvor… Wir bitten deshalb Künstler/innen, deren Auffassung von Skulptur über die betrachtende Sichtweise hinausreicht, sich mit einer Idee und einem Entwurf zu beteiligen. Wir freuen uns auf Ihre interessanten, neuen und vielleicht auch ungewöhnlichen Vorstellungen, die wir gerne mit Ihnen umsetzen möchten“, heißt es in den Unterlagen. Darüber hinaus soll die Idee der „Straße des Friedens“ (siehe unten) in den Einreichungen vorkommen.

Honorar: die ausgewählten Künstler erhalten 5000 € für ihre Arbeiten, die sie im Rahmen des Symposiums fertigstellen. Unterkunft und Verpflegung sowie das Material für die Kunstwerke stellen die Organisatoren bereit. Reisekosten und Werkzeugen gehen zu Lasten der ausgewählten Künstler. Die Teilnehmer an der 1. Wettbewerbsphase erhalten kein Honorar für ihre Einreichungen.

Einreichungsschluss: 30. April 30, 2022. Die ausgewählten Künstler werden bis zum 30. November informiert. Das Symposium findet im Sommer 2023 statt.

Einreichungsgebühr: keine

Bewerbung (auf Papier, nicht digital):

* zwei Din A3 Poster des Entwurfs (Ansichtsskizze) im Maßstab 1:20;

* zwei Din A3 Poster zur Erläuterung des räumlichen Gesamtzusammenhangs in frei wählbarem Maßstab;

* kurzer Erläuterungsbericht (inhaltliche Beschreibung des Konzepts und der Gestaltungsabsicht) auf max. einer DIN A4 Seite;

* Angaben zu Material, Herstellungstechnik, Montagebedingungen und gegebenenfalls zu baulichen Voraussetzungen, auf max. einer DIN A4 Seite.

Hintergrund: Veranstalter ist der eingetragene Verein „Skulpturen Rheinland-Pfalz, der seit 1990 insgesamt 13 Symposia in der Region veranstaltet hat. Für die meisten der dabei erstellten Kunstwerke wurde Sandstein, Metall oder Holz verwendet. Der Verein ist Partner in dem international ausgerichteten Projekt „Straße des Friedens – Straße der Skulpturen in Europa – Otto Freundlich Gesellschaft e.V.“: Ziel ist die Verwirklichung einer quer durch Europa verlaufenden Skulpturenstraße, die als Zeichen gegen Krieg gedacht ist und dazu beitragen soll, dass die Verständigung zwischen den einzelnen Ländern vertieft wird. Die West-Ost-Strecke (4.000 km) verbindet die Küste der Normandie mit Moskau, die Nord-Süd-Strecke (1.500 km) Amsterdam mit den Pyrenäen. Heute stehen über 500 Skulpturen entlang der beiden Strecken und es ist ein internationales Netzwerk von Kunstprojekten und Friedensinitiativen entstanden.

Download Bewerbungsunterlagen

Skulpturen Rheinland-Pfalz e. V.

Straße des Friedens