Salvatori: Naturstein-Lampen und eine Badezimmer-Kollektion

Drei Naturstein-Lampen von 3 Designern hat die italienische Firma Salvatori neu in ihrem Programm. Am ungewöhnlichsten ist „Farfalla“ (Schmetterling) von Marco Carini. Es handelt sich um lange Stein-Stäbe, in die eine Nut gefräst ist. In ihr verbergen sich die Leuchten und die Kabel. Die Maße der Lampe sind 153x3x3 cm.

„Urano“ nennt Elisa Ossino ihre Leuchtkugel, die es für den Fußboden oder für den Tisch gibt. Das Material ist ebenfalls der Marmor Bianco Carrara. Geliefert werden kann die Lampe in 3 verschiedenen Größen (Durchmesser 18, 30, 50 cm). Beide Designer kommen aus Italien.

Aus Spanien stammt David Lopez Quincoces, der die Hängelampe „Silo“ kreiert hat. Sie kann Einzelstück sein oder zu mehreren und sogar als Kronleuchter arrangiert verwendet werden. Als Material ist Bianco Carrara oder Pietra d’Avola möglich.

„Fontane Bianche“ nennt Elisa Ossino ihre Kollektion von Objekten fürs Badezimmer. Der Name erinnert an einen Strand in Sizilien, in dessen Nähe sie aufwuchs. Ungewöhnlich sind die vor die Wand gesetzten Schubfächer beziehungsweise Ablagekästen.

Die Kästen können natürlich auch nebeneinander in einer Reihe mit den Waschbecken angeordnet werden. Verfügbare Materialien sind Bianco Carrara, Gris du Marais, Pietra d’Avola und Crema d’Orcia. Auch der Entwurf für die Armaturen stammt von der Designerin. Gefertigt werden die Armaturen von der Firma Fantini.

Im Jahr 2016 war Salvatori mit der Kollektion „Plat-Eau“ der Designerin Silvia Fanticelli herausgekommen. Es sind Untersetzer für Geschirr oder Lampen, die aus einzelnen Stücken zusammengesetzt sind. Neben Marmor („Plat-Eau Classic“) kommt auch Glas („Plat-Eau Glass“) vor. (evma)

Fotos/Renderings: Salvatori

(12.03.2017)