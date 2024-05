The award ceremony will take place during the Architecture Congress at the Stone+tec trade fair in Nuremberg on the evening of June 19, 2024

The shortlist for the German Natural Stone Award 2024 has been announced: these are 25 outstanding examples of the use of natural stone, selected from a total of 69 submission. The final winners will be announced at the Stone+tec trade fair in Nuremberg (June 19-22, 2024) as part of the Architecture Congress on the evening of June 19, 2024.

The German Natural Stone Award is given every second year for exceptional uses of natural stone from Europe in projects in Europe. Representatives of the Association of German Architects (BDA) and the German Natural Stone Association (DNV) sit on the jury. This year the prize was awarded for the 20th time.

The prize money per category is € 2500. The winner of the Natural Stone Award, selected from the category winners, will receive €5000. There is a fee of €200 for submissions (€100 each for two or more projects). Students pay nothing but receive the full prize money.

German Natural Stone Award (German)

Stone+tec, Nuremberg, June 19 – 22, 2024

Photos: DNV

The shortlisted sorted by category:



Category A: facades with ventilated stone cladding



Vertikum, Office and business building Berliner Allee: Architects: Caspar Schmitz-Morkramer, Stone: limestone; Stone company: Hofmann Naturstein GmbH & Co. KG.

PURE Living Berlin: Architects: Hemprich Tophof Gesellschaft von Architekten mbH, Stone: limestone; Stone company: Hofmann Naturstein GmbH & Co. KG.

Residential high-rise “Drei Horizonte“ Frankfurt am Main: Architects: O&O Baukunst // ARGE Schwedler Trio (O&O Baukunst mit Stefan Forster Architekten & Karl Dudler Architekten), Stone: Kalkstein; Stone company: Hofmann Naturstein GmbH & Co. KG.

Refurbishment of Taunusstraße, Frankfurt am Main: Architects: Gregor Fuchshuber, Stone: travertine, dolomite; Stone company: Hans Kern Naturstein GmbH.

Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) Bad Segeberg – Neubau eines Plenarsaales: Architects: Riemann Gesellschaft von Architekten, Stone: facade: limestone; flooring staircase: travertine; walldesign: limestone; Stone company: Hofmann Naturstein GmbH & Co. KG.

CASANOVA: Architects: Barcode Architects, Stone: sandstone; Stone compmany: Bamberger Natursteinwerk Hermann Graser GmbH.



Category B: facades and buildings with massive stone



Johannesforum Wendlingen am Neckar: Architects: Drei Architekten; Natursteinunternehmen: Lauster Steinbau GmbH.

Stone house in Maloja, Switzerland: Architects: Renato Maurizio Architekten AG, Stone: granite; Stone company: C.Ganzoni AG, Vicosoprano (Switzerland).

Gables at the Prinzipalmarkt 41, Haus Viehoff (detail): architects: Achterkamp und Möller. Architekten, Stone: sandstone; Stone company: Paetzke GmbH.

Kriminaltechnisches Institut des LKA Sachsen, Dresden: Architects: heinlewischer, Stone: sandstone; Stone company: Bamberger Natursteinwerk Hermann Graser GmbH.

New town hall Mallersdorf-Pfaffenberg: Architects: Bär Stadelmann Stöcker Architekten & Stadtplaner PartG mbB; Stone: dolomite; Stone company: Franken-Schotter GmbH & Co KG.

Sanchi-Gate at the Humboldt Forum, Berlin: Architects: Killinger & Westermann Architekten PartG mbB, Stone: sandstone; Stone company: Bamberger Natursteinwerk Hermann Graser GmbH.



Category C: Interiors with nataural stone



Geöffnete Wände | Neugestaltung Diözesanmuseum Freising: Architects: Brückner & Brückner Architekten GmbH, Stone, Facade: limestone; Interior: limestone; Stone company: Franken-Schotter GmbH & Co. KG.

Penthouse Prenzlauer Berg: Architects: Bonauer Bölling Partnerschaft von Architekten mbB, Stone company: Aedificium Steinmetz- und Bildhauermeisterbetrieb | MCR Marmor Center GmbH.

Herzkammer | Architektonische und künstlerische Umgestaltung der Krypta im Hohen Dom zu Paderborn: Architects: Brückner & Brückner Architekten GmbH, Stone company: Hofmann Naturstein GmbH & Co. KG.



Category D: Landscape architecture and open space design



Schlossplatz Wiesentheid: Architects: Landschaftsarchitekt und Stadtplaner Dipl.-Ing (FH) Paul Böhmer, Stone: shell limestone; Stone company: Natursteinwerk Borst GmbH & Co. KG.

Flensburger Landschaftsgärten: Architects: WES LandschftsArchitektur mit Hans-Hermann Krafft; Stone company: MKB Mineralien Kontor Bremen GmbH, TRACO Deutsche Travertin Werke GmbH.

Landesgartenschau Höxter 2023: Architects: Franz Reschke Landschaftsarchitektur GmbH; Stone company: Stonepark GmbH, TRACO GmbH, Helmer Naturstein GmbH, Natursteinvertrieb Hans-Josef Jahn GmbH.

Historic vineyard walls: Architecs: Agence Ter .de GmbH Landschaftsarchitekten, Stone: sandstone; Stone company: Grün System Bau.



Category E: Student Young Talent Award



Casa Solida – Napoli: Entwurfsverfasser: Anne Jensch & Annika Konarkowsky;

Haus mit Primärtragwerk aus Naturstein: Entwurfsverfasser: Michael Senn;

Wein.Erlebnis.Zentrum Villa Urbana: Entwurfsverfasser: Ahmet Cavuslar;

Monolithisches Bauen mit Naturstein in der Kulturlandschaft Schwarzwald: Entwurfsverfasser: Phillip Bollinger;

Exoskelett Ruhrsandstein: Entwurfsverfasser: Matthias Dierker;

KAMENI ŽIVOT – Stein.Werk: Entwurfsverfasser: Anna Goershoff.

(22.05.2024, USA: 05.22.204)