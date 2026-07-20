Am 01. August 2026, dem Schweizer Nationalfeiertag – mitten in der Bildhauersaison, wenn in Peccia gehauen, modelliert, gezeichnet, gegossen, diskutiert und gelacht wird – findet in der Scuola di Scultura ein Event mit der Sonderausstellung „Panorama Miniature – Objekte im Kleinformat“ statt. Schauplatz ist das Infocentro der Schule in der Ortschaft Peccia im Vallemaggia, Ticino.

Programm

11.00 Uhr: Eröffnungsrede des Präsidenten des Gönnervereins

12.00 bis 14.00 Uhr: Mittagessen im Ristorante Medici in Peccia. Teilnahme nur mit Reservierung. Anmeldung bitte bis spätestens 20. Juli 2026 an (Mail) doriskuhn@bluewin.ch. Es gibt Platz für maximal 50 Personen. Grill mit Salatbuffet: CHF 30.– pro Person, ohne Getränke. Auf Wunsch ist auch eine vegetarische Variante möglich. Bitte bei der Anmeldung angeben.

14.00 bis 19.00 Uhr: Führungen durch die Ausstellung / Getränke, Kaffee und Kuchen im Infocentro

Mit der Ausstellung „Panorama Miniature – Objekte im Kleinformat“ wird ein eigenes kleines Universum entfaltet: Werke im Kleinformat, die dennoch grosse Fragen berühren. Denn manchmal braucht es gar nicht viel Raum, damit ein Objekt Wirkung entfalten kann. Ein kleiner Stein, eine Geste, eine Form, ein Fragment – und schon beginnt ein Dialog zwischen Material, Hand, Blick und Vorstellung.

Das Bild oben zeigt ein Werk von Ingrid Staedeli, das im Rahmen der Schau zu sehen sein wird.

Die ausgestellten Arbeiten werden alle zum Verkauf angeboten. Der Erlös geht an den Gönnerverein der Scuola di Scultura, der die Weiterentwicklung der Bildhauerschule unterstützt.

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