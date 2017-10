Das BMWi fördert die Teilnahme junger und innovativer Unternehmen an der imm cologne in Köln (15.-21. Januar 2018)

Der Gemeinschaftstand befindet sich in Halle 5.2 im Segment Pure Architects

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technik Energie (BMWi) fördert auch zur imm cologne 2018 (15.-21. Januar) die Beteiligung an Gemeinschaftsständen. Speziell zur Förderung von jungen Firmen mit neune Ideen legt das BMWi in jedem Jahr erneut fest, auf welchen Leitmessen sie eine Beteiligung an Gemeinschaftsständen unterstützt.

Entsprechend den Vorgaben des BMWi richtet sich die Unterstützung an Betriebe, deren Sitz in Deutschland liegt und die der gültigen EU-Definition eines „kleinen Unternehmens“ entsprechen, d. h. weniger als 50 Mitarbeiter beschäftigen oder einen Jahresumsatz von höchstens 10 Millionen € erwirtschaften. Zudem dürfen sie noch nicht länger als 10 Jahre bestehen.

Um die Fördermittel zu erhalten, müssen diese Firmen Produkte, Verfahren und Dienstleistungen neu entwickelt oder wesentlich verbessert und im Markt eingeführt haben.

Trifft dies alles zu, erhält das Unternehmen nach Bewilligung durch das BMWi 60% der Kosten erstattet. Dazu zählen unter anderem Standmiete, Standbau, Strom und Entsorgung, wobei die Obergrenze der förderfähigen Summe je Teilnehmer bei 7.500 € liegt.

Die Kölnmesse bewirbt den Gemeinschaftsstand mit dem Titel „Junge innovative Unternehmen“, kümmert sich um den Standbau und um die Gestaltung eines Lounge-Bereiches. Der Hauptstand wird in der Halle 5.2.

Den Antrag auf Förderung gibt es entweder auf der Homepage der imm cologne unter www.imm-cologne.de oder auf der Webseite des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) unter www.bafa.de.

(30.10.2017)