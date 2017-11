33. Bildungswoche der österreichischen Steinmetze vom 10.-12. Januar 2018 in Salzburg

Die Themen der Vorträge reichen vom Friedhof über Aus- und Weiterbildung bis zu neuen Normen / Besuch der Denkmalmesse Monumento

Die 33. Bildungswoche der österreichischen Steinmetze findet vom 10.-12. Januar 2018 in Salzburg im Arcotel Castellani statt. Anders als beim letzten Mal am Grundlsee im Ausseerland gibt es diesmal keinen Tag zum Skifahren, sondern ist das Programm am Mittwoch, Donnerstag und Freitag (bis 13.00) vollgepackt.

Neu ist auch, dass der Lern-Teil der Veranstaltung am 1. Tag erst um 13 Uhr nach einem gemeinsamen Mittagessen beginnt. Dass später beim geselligen Beisammensein am Abend nur bis 20 Uhr die Getränke im Tagungsbeitrag inkludiert sind, rührt aus langjähriger Erfahrung mit der Dauer dieser Geselligkeit.

Veranstalter ist wie jedes Jahr das Steinzentrum Hallein.

Zimmer können beim Steinzentrum reserviert werden.

Das Programm:

Mittwoch, 10. Jänner 2018

12.00 Uhr – 13.00 Uhr gemeinsames Mittagessen (im Tagungsbeitrag inkludiert)

13.00 Uhr – 13.15 Uhr: Eröffnung, Bundesinnungsmeister KommR Wolfgang Ecker & BIM-Stv. Ing. Norbert Kienesberger EMC

13.15 Uhr – 14.30 Uhr: „Das liebe Geld – Themen rund um den Bauvertrag“,

Dr. Bernd Haintz, Geschäftsführer Berufsgruppe der Steinmetze STMK

15.00 Uhr – 16.00 Uhr: Steuertipps 2018, Mag. Jürgen Sykora, Steuerberater/ Unternehmensberater

16.00 Uhr – 16.40 Uhr: Pause

16.00 Uhr – 16.45 Uhr: Messestand NEU mit Lehrlingsoffensive & Präsentation Homepage Ausbildung, Lehrlingsflyer und Werbespot Berufsbild DER STEINMETZ, Raimund Fuchs, Steinmetzmeister

kurze Pause

17.00 Uhr – 17.30 Uhr: Preisverleihung Designpreis 2018

19.00 Uhr: Glühweinempfang auf der Hotelterrasse danach, Festabend im Hotel Castellani mit Ehrungen und Putzmatz-Verleihung (Reindl Menü & Getränke sind bis 24.00 Uhr im Tagungsbeitrag inkludiert)



Donnerstag, 11. Jänner 2018

09.30 Uhr – 10.30 Uhr: NEUIGKEITEN zur NORM B3113 „Der Friedhofsbereich ist in der Steinmetznorm integriert“ plus BIV-Merkblatt 1.06 Außentreppen aus Naturwerkstein, Roman Toth, Vorsitzender AK BI für Normen

10.30 Uhr – 10.45 Uhr: Pause

10.45 Uhr – 11.30 Uhr: European Master of Craft Tournee III „Einblicke – Eindrücke“, Ing. Norbert Kienesberger EMC, Steinmetzmeister

11.30 Uhr – 12.30: Uhr Mittagsimbiss zur Stärkung (inkludiert)

13.00 Uhr Abfahrt zur Messe Monumento

14.00 Uhr – 14.50 Uhr: Vorstellung der Natursteinpreise 2018 auf der Messebühne mit Dr. Arnold Reinthaler danach Preisverleihung „Der Steinmetzmeister in der Denkmalpflege 2018“, „Der Österreichische Grabmalpreis 2018“ und der „Österreichische Lehrlingspreis 2018“

15.00 Uhr: Buffet am Messestand der Bundesinnung Bauhilfsgewerbe, Berufsgruppe der Steinmetze

16.00 Uhr: Busfahrt und Spaziergang in die Altstadt von Salzburg

17.00 Uhr Glühweinempfang und danach Einkehr zum Abendessen im Stieglkeller/ Festungsgasse

(Buffet und Getränke sind bis 20.00 Uhr im Tagungsbeitrag inkludiert)

individuelle Rückkehr ins Hotel mit Taxi oder zu Fuß in 20 Minuten



Freitag, 12. Jänner 2018

09.30 Uhr – 10.45 Uhr: „Was der Tod über das Leben verrät. Grabsteine als Seismographen der Gesellschaft“, Dr. Thorsten Benkel und Matthias Meitzler M.A., Uni Passau, www.Friedhofssoziologie.de

10.45 Uhr – 11.15 Uhr Pause

11.15 Uhr – 12.30 Uhr: Gesteinskunde – Schadensfälle aus der Praxis mit Dipl.-Geol. Dennis La Bouchardiere Beratungs- und Sachverständigenbüro

12.30 Uhr – 13.00 Uhr: Fachgespräch über Reinigen & Schützen mit ARDEX GmbH

anschließend Abschlusstombola & gemeinsames Mittagessen (inkludiert)



Aussteller und Unterstützer

