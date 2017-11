Zum ersten Mal wird es auf der Messe Marble in Izmir (28.-31. März 2018) Länder-Gemeinschaftsstände geben

Neuheiten sind außerdem ein Eingang für Transporte mit Shuttles und Taxis als direkter Zugang zur Halle C

Die Messe Marble in Izmir findet vom 28. Bis 31. März 2018 zum 24. Mal statt. Im letzten Jahr verzeichnete sie 213 Aussteller aus 30 Ländern und 8.965 ausländische Besucher aus 104 Ländern in Asien, Europa, Afrika und Amerika. Der Veranstalter İZFAŞ hat einige Neuheiten angekündigt: eine ist, dass es zum ersten Mal Länder-Gemeinschaftsstände in der Halle C für die internationalen Aussteller geben wird. Damit will die Messegesellschaft ihr internationale Profil stärken und mehr ausländische Besucher anziehen.

Eine weitere Neuheit ist der direkte Zugang zur Rückseite der Halle C (siehe Plan). Dort können Shuttles und Taxis direkt ihre Gäste aufnehmen oder absetzen.

Generell zählt es zu den Zielen der Messegesellschaft, den Gästen beim Besuch einen Mehrwert zu geben. Dazu kooperiert sie mit „MIA+BSI: Natural Stone Institute”: Experten des US-Verbands „werden Seminare ausrichten und bereiten einen Benutzer-Guide vor, der alle Bereiche von Produktion bis Verkauf behandeln wird“, wie es in einer Presseerklärung von İZFAŞ heißt.

Eine weitere Neuerung ist die 1. Plattform für Ideen der Jungen Kreativen. „Damit sollen junge Designer von 18 bis 30 Jahren mit innovativen Firmen aus den Bereichen Architektur, Inneneinrichtung und Landschaftsarchitektur zusammengebracht werden.“ Auf der Messe werden „visionäre junge Designer, die Pläne für die Zukunft haben, mit Firmen aus der Türkei und der weltweiten Steinbranche zusammen kommen“.

Marble, 28. – 31. März 2018

Fotos: İZFAŞ

(23.11.2017)