Vorträge für den Global Stone Congress in Brasilien können bis zum 05. Dezember 2017 eingereicht werden

Das internationale Treffen in Ilheus, Bahia (26. – 29. April 2018) hat den Austausch zwischen Fachleuten zum Ziel

Der Global Stone Congress (GSC) wird seine 6. Ausgabe vom 26. – 29. April 2018 in Ilheus im brasilianischen Bundesstaat Bahia haben. Fachleute aus Architektur, Geologie, Steingewinnung und -verarbeitung werden Vorträge halten und so für einen Austausch der neuesten Ideen und Erkenntnisse sorgen. Die Frist zum Einreichen von Vorträgen wurde bis zum 05. Dezember 2017 verlängert.

Die offizielle Kongresssprache ist Englisch. Der Titel der Verstaltung ist „Connecting Minds in the World of Stone“ (Die Köpfe in der Steinwelt zusammenbringen).

Das vorläufige Programm in einigen Stichpunkten (mehr auf der Webpage des Kongresses):

Freitag 27. April: Architektur

Einsatz von Naturstein und Kunststeinen am Bau gestern und heute; Architekturstile und gegenseitige Beeinflussung; Steinfassaden; neue Technologien; nachhaltiges Bauen…

Samstag, 28. April: Technologie

Innovation bei der Steinsuche und -gewinnung sowie in der Verarbeitung; neue Natursteinprodukte; Transport und Logistik; Industrie 4.0; IT und Robotertechnologie…

Samstag 29. April: Nachhaltigkeit

Chancen und Herausforderungen; Lebenszyklus; Verwertung von Abfällen und Reststoffen; Ressourcen- und Landschaftsschutz; Sicherheit am Arbeitsplatz; Social Responsibility; lokale Produktion und weltweiter Handel…

Bei Workshops am Morgen besteht die Möglichkeit, einzelne Themen zusammen mit den Experten zu vertiefen:

* Chemie in der Welt der Natursteine;

* Industrie 4.0;

* die Wertigkeiten von Naturstein.

Der Global Stone Congress fand zum ersten Mal 2005 in Brasilien unter dem Namen International Congress on Dimension Stones (ICDS) statt. Es folgten Italien (2008), Spanien (2010), Portugal (2012) und die Türkei (2014). Seit 2010 trägt die Veranstaltung den neuen Namen Global Stone Congress.

Die Organisatoren der Veranstaltung von 2018 sind das Center for Mineral Technology (Centro de Technologia Mineral, Cetem) und der brasilianische Natursteinverband Abirochas (Associação Brasileira da Indústria de Rochas Ornamentais)

Global Stone Congress 2018

(28.11.2017)