Das „Young Stone Project“ auf der Marmomac 2017 zeigte Naturstein-Produktideen von Studenten und Designern

Stark ist in Italien die Kooperation der Hochschulen mit Firmen der Steinbranche

Die Ausstellung „Young Stone Project“ vor der Halle 1 der Marmomac 2017 zeigte eine der Stärken von Italiens Steinbranche: Präsentiert wurden etwa 30 Arbeiten von Designstudenten von Universitäten in Bari, Ferrara, Pescara und Rom sowie von Designstudios, die in Kooperation mit lokalen Firmen Ideen für Alltagsprodukte aus den heimischen Natursteinsorten entwickelt hatten. Kuratoren waren Raffaello Galiotto, Industriedesigner, und Vincenzo Pavan, Architekt.

Großartig ist, wie hier Lehrkräfte von Hochschulen, angehende und erfahrene Designer sowie Firmen der Steinbranche sich zusammenfinden, um neue Ideen auszuprobieren, was man mit den heimischen Steinsorten machen kann. In anderen Ländern gibt es so etwas allenfalls in Ansätzen.

Nur bewundern kann man die Kreativität der jungen Leute, die die Lehrer da in Gang setzen, und die handwerkliche Qualität, mit der die Firmen die Experimente zu Prototypen werden lassen.

Jedoch scheint das Natursteindesign aktuell in einer Sackgasse zu stecken. Denn viele der Idee, die da gezeigt wurden, kehren immer wieder. Und genauso wiederkehrend ist, dass sie sich nicht oder nicht in rentablen Stückzahlen verkaufen lassen.

Wir werden in einer der kommenden Ausgaben die Situation analysieren.

Hier zunächst die Prototypen, die gezeigt wurden.

Die beteiligten Hochschulen waren:

* Bari Polytechnic University, Dicar-Cesar, Specialization Course

* Bari Polytechnic University, Dicar, Degree Course in Industrial Design

* University of Ferrara, Department of Architecture, DA Degree Course in Industrial Design

* „G. D’Annunzio“ University Chieti-Pescara, Department of Architecture, Pescara

* „La Sapienza“ University, Rome Department of Civil, Building and Environmental Engineering

Video

Fotos: Luca Morandini fotografo / Peter Becker

„Hexagon“. Students: Ricardo Calvanese, Matteo Partisani, Manuel Chiocchotta. Company: Remuzzi Marmi Bergamo. Material: Nero Marquina, Verde Guatemala, Bianco Statuario. „G. D’Annunzio“ University Chieti-Pescara, Department of Architecture, Pescara.



„Racing Seat“. Designer: Massimo Russo. Company: Marmi Sacco, Capaccio, Puglisi Marmi. „G. D’Annunzio“ University Chieti-Pescara, Department of Architecture, Pescara.



„Gli’Inseparabili“. Designer: Enzo Ceglie. Company: Progetto Marmi di Talamo Antonio. Material: Marmo di Carrara, stainless steel, colored resin. „G. D’Annunzio“ University Chieti-Pescara, Department of Architecture, Pescara.



„Sails“. Students: Eros Tartaglia, Alice Tonelli. Company: Remuzzi Marmi Bergamo. Material: Nero Marquina, Bianco Carrara. University of Ferrara, Department of Architecture.



„Triolamp“. Designers: Cibelli+Guadagno Architetti. Company: Parlante Alessandro. Material: Fiorito K66 di Apricena, tempered glass. „G. D’Annunzio“ University Chieti-Pescara, Department of Architecture, Pescara.



„Marmasound“. Students: Michelangelo Campigotto, Marina Mazzotti. Company: Pusterla. Material: Pietra Basaltina. University of Ferrara, Department of Architecture.



„Aureo“. Student: Grazia Boccapianola. Company: Dalia Stone Design. Bari Polytechnic University, Dicar.



„Sitzbrücke“. Designer: Simone Boldrin. Company: M&R di Masuttti & Rusalen, General Marmi. Material: Biancone A74 di Apricena. „G. D’Annunzio“ University Chieti-Pescara, Department of Architecture, Pescara.



„Agritettura“. Designer: Giovanni Vaccarini. Company: Aceto Marmi di Adeto Sante, Turrivalignani, Cannito Marmi. Material: Pietra Diocleziano. „G. D’Annunzio“ University Chieti-Pescara, Department of Architecture, Pescara.



„Saeptum“. Student: Jacopo Castaldo. Company: Marmi Paganessi Emilio. Material: Giallo d’Istria. University of Ferrara, Department of Architecture.



„Pietris“ (Baukasten für Outdoor-Möbel). Students: Arianna Apuzzo, Andrea Ciccareillo, Chiara Gavillucci. „La Sapienza“ University, Rome Department of Civil, Building and Environmental Engineering.



„Binomial Cube“. Students: Livia Angeli, Elena de Luca, Nicoletta Horochowski. Companies: Ionia Pietre Naturali, Essegi Marmi, Ganmar. „La Sapienza“ University, Rome Department of Civil, Building and Environmental Engineering.



Bari Polytechnic University, Dicar. Students (f.l.t.r.): Marco Boscarino Company (Verstärker fürs iPhone), Domenico Rizzi (lamp „Pinnaccolo“), Debora Ottolino (vessel „Exagone Twist), Andrea de Benedictis (complement of furniture „Didumoi“), Margherita Iacobellis (vase „Athena“); Companies (f.l.t.r.): Pi.Mar, Romagno Marmi, Dalia Stone Design, Marmi Strada, Marmi Strada.



„T_Able (table_technology)“. Design: Giuseppe Fallacara, New Fundamentals Research Group. Companies: Generelli, Zanettin. Material: Marmo Palissandro, Stainless steel, Carbon fiber. Bari Polytechnic University, Dicar.



„TRA-Ma (trafori di marmo)“. Design: Giuseppe Fallacara, Micaela Coella, New Fundamentals Research Group. Company: Manzi Marmi. Material: Marmo Ambrato, Glass, Stainless steel. Bari Polytechnic University, Dicar.



(05.12.2017)