Xiamen Stone Fair 2018 mit Forum über den Kontakt zum anspruchsvollen Privatkunden und „Stone Infinite“-Ausstellung über Produktdesign

In ihrem 18. Jahr will die Messe ihren World Stone Congress noch stärker als Informationsforum und Marktplatz für aktuelle Themen profilieren

Im Jahr des Hundes gibt es von der Natursteinmesse in Xiamen (06.-09. März 2018) einige Neuheiten zu berichten:

* sie will nicht mehr nur ein Ort für Geschäfte sein, sondern sich stärker als bisher auch als Treffpunkt etablieren, wo die aktuellen Fragen der Branche behandelt und neue Entwicklungen präsentiert werden. Der World Stone Congress (WSC) nimmt dabei die zentrale Rolle eines Informationsforums an;

* erstmals wird der Kongress in diesem Jahr durch die „Stone Infinite“-Ausstellung ergänzt, die marktfähige Produkte aus der Welt der Steine präsentiert;

* schließlich will diese 18. Messe sich noch stärker profilieren als der Ort, wo es um Qualität der Aussteller und ihrer Waren geht. Schon in den letzten Jahren waren die winzigen Stände immer weniger geworden.

Am Morgen des 2. Tages der Messe (Mittwoch, 07. März 2018) wird sich der World Stone Congress einer aktuellen Heruasforderung für Chinas Natursteinbranche widmen, nämlich dem Umgang mit den anspruchsvollen privaten Kunden auf dem heimischen Markt. Das Thema ist auch für Firmen aus dem Westen interessant.

Hintergrund ist, dass in China die Zeit der großen Bauprojekte wie Flughäfen, Hotels oder Wohnanlangen weitgehend vorbei ist. Die Nachfrage nach Naturstein bleibt dennoch auf hohem Niveau, kommt nun aber nun von Privatleuten, die sich eine Villa oder ein hochwertiges Apartment bauen lassen beziehungsweise ein bestehendes Objekt modernisieren.

Dabei haben nicht nur die Reichen den Naturstein als Material der Einrichtung im Blick, auch die obere Mittelschicht interessiert sich dafür.

Diese Kundschaft ist aber nicht mit dem Tonfall zu erreichen, der auf einer Großbaustelle herrscht.

Wie die Firmen sowohl im Kundengespräch als auch mit ihrem Showroom besser auftreten, ist eines der Themen der Vorträge.

„Stone Infinite – Product Design Show“ (Stein unendlich – Schau für Produktdesign) ist der Titel der neuen Ausstellung. Firmen und Studios aus der ganzen Welt zeigen ihre Ideen: die Leitlinie ist, dass die Produkte verkaufbar sind, nicht verspielt oder abgehoben.

Die Vorträge am Design-Nachmittag desselben Tages haben ebenfalls die Märkte im Blick:

* es geht um „Design mit Stein“ anstelle von „Design aus Stein“ – weltweit zeigen sich auf Designmessen erfolgreiche Produkte, die nicht mehr gänzlich aus Marmor Granit und Co bestehen, sondern nur noch in Teilen;

* angesichts der weltweit wachsenden Städte entsteht in den Metropolen auch ein Bedarf nach aufwändig gestalteten Orten, die den Bürgern Identifizierung mit ihrer Stadt ermöglichen – auf Plätzen mit Brunnen, Stelen oder pfiffigen Anlagen findet Naturstein schon lange eine reiche Verwendung.

Stone-Ideas.com war an der Planung dieser Veranstaltungen und an der Auswahl der Austeller und Referenten beteiligt.

Andere Kongress-Sectionen wie der „Launch Out“ oder die „Educational Session“ werden wieder stattfinden.

Xiamen Stone Fair, 06. – 09. März 2018

World Stone Congress 2017

(28.01.2018)